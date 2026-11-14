Vzdáte se Donbasu, když vás vezmeme do NATO? Zelenskyj připustil, že by nechal rozhodnout Ukrajince
Vzdát se Donbasu a na oplátku získat členství v NATO? Právě takovou otázku podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského poprvé otevřeli američtí vyjednavači při rozhovorech o ukončení války. Zelenskyj připustil, že pokud by Ukrajina dostala dostatečně silné bezpečnostní záruky, nechal by o takovém návrhu rozhodnout občany v referendu. Žádnou konkrétní nabídku však zatím Kyjev na stole nemá.
Spojené státy se tento týden při rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války dotazovaly ukrajinské strany, zda by Kyjev byl ochoten vzdát se Donbasu výměnou za členství v Severoatlantické alianci. Podle tiskových agentur to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pokud by Ukrajina získala dostatečně silné bezpečnostní záruky, předložil by takovou otázku občanům v referendu.
„Američané položili otázku: ‚A když Ukrajina vstoupí do NATO, odejde z Donbasu?‘ To se stalo poprvé,“ citovala Zelenského agentura Ukrinform.
Donbas za bezpečnostní záruky. Zelenskyj připouští referendum
Ukrajina podle Zelenského s partnery jedná o „komplexním bezpečnostním balíčku“, který by zahrnoval konkrétní bezpečnostní záruky ze strany NATO a Evropské unie. Jeho součástí by měla být také silná ukrajinská armáda s odpovídajícím počtem vojáků, dodávky zbraní, finanční podpora na stanovenou dobu a plán obnovy Ukrajiny podložený penězi z jasně určených zdrojů.
„Pokud nám americká strana spolu s dalšími členy NATO potvrdí právě toto, zeptám se na názor naší společnosti: přijmeme to, nebo ne?“ řekl Zelenskyj. Zdůraznil přitom, že Ukrajina potřebuje konkrétní návrhy, které zatím nemá. „Vše je stále předmětem jednání,“ dodal.
Moskva požaduje celý Donbas, Kyjev odmítá uznat okupovaná území
Předání východoukrajinského Donbasu, včetně území, která Rusko dosud neovládá, patří k hlavním požadavkům Moskvy při jednáních o ukončení rusko-ukrajinské války. Zelenskyj v této souvislosti zdůraznil, že Ukrajina nehodlá Moskvou okupovaná území oficiálně uznat za ruská.
Od Abú Zabí přes Moskvu až po Dublin
Tento týden přinesl řadu schůzek, jejichž cílem je ukončit rusko-ukrajinskou válku. Nejprve v Abú Zabí jednali zástupci Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Evropané byli sice přítomni, ale s delegacemi Ukrajiny a USA jednali pouze na okraj hlavních rozhovorů. Američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner následně odletěli do Moskvy jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a poté se v Dublinu sešli se Zelenským.
Evropa se má poprvé přímo zapojit do dalšího kola jednání o možnostech ukončení ruské války proti Ukrajině. Oznámil to americký zmocněnec Steve Witkoff po schůzce s Vladimirem Putinem v Moskvě, která podle něj přinesla pokrok. Trumpovi vyjednavači nyní míří do Dublinu za ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Zlom v jednáních o Ukrajině? K dalšímu kolu se konečně připojí i Evropa
Politika
Evropa se má poprvé přímo zapojit do dalšího kola jednání o možnostech ukončení ruské války proti Ukrajině. Oznámil to americký zmocněnec Steve Witkoff po schůzce s Vladimirem Putinem v Moskvě, která podle něj přinesla pokrok. Trumpovi vyjednavači nyní míří do Dublinu za ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Zelenskyj po jednáních v Dublinu uvedl, že mezi nejdůležitější výsledky rozhovorů v Abú Zabí patří dohoda o rozsáhlé výměně válečných zajatců, shoda na pokračování jednání o ukončení války a zapojení evropských zástupců do vyjednávání.
Rusko dál trvá na svých požadavcích
Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu v únoru 2022, čímž rozpoutalo největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. Ukrajina se od té doby brání s pomocí západních zemí.
Moskva trvá na tom, že před ukončením bojů je třeba vyřešit to, co označuje za „hlubší příčiny“ války. Řadí mezi ně záměr Kyjeva vstoupit do NATO i svržení ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2014.
Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner míří ve čtvrtek za Vladimirem Putinem do Moskvy a poté za Volodymyrem Zelenským do Dublinu. Navazují tak na dvoudenní jednání Ruska a Ukrajiny v Abú Zabí, která označili za produktivní, přestože zásadní spor o území zůstává nevyřešený. Washington zároveň tlačí na širší zapojení Evropy, Moskva ale evropské návrhy zatím odmítá jako nedostatečné.
Mír na Ukrajině dostává nový impuls. Američané jedou za Putinem, pak za Zelenským
Politika
Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner míří ve čtvrtek za Vladimirem Putinem do Moskvy a poté za Volodymyrem Zelenským do Dublinu. Navazují tak na dvoudenní jednání Ruska a Ukrajiny v Abú Zabí, která označili za produktivní, přestože zásadní spor o území zůstává nevyřešený. Washington zároveň tlačí na širší zapojení Evropy, Moskva ale evropské návrhy zatím odmítá jako nedostatečné.
Tři prezidenti, tři jaderné mocnosti a jedna mimořádná schůzka. Donald Trump se ve čtvrtek v Číně setká s Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem. Na programu budou jaderné zbraně a Írán, nikoli však válka na Ukrajině. Bílý dům připouští, že žádná dohoda se zatím neočekává. Podle analytiků tak může historicky neobvyklé setkání skončit především symbolickým gestem.
Mocenské trio se sejde v Číně. Trump, Putin a Si budou řešit atomovky, ne Ukrajinu
Politika
Tři prezidenti, tři jaderné mocnosti a jedna mimořádná schůzka. Donald Trump se ve čtvrtek v Číně setká s Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem. Na programu budou jaderné zbraně a Írán, nikoli však válka na Ukrajině. Bílý dům připouští, že žádná dohoda se zatím neočekává. Podle analytiků tak může historicky neobvyklé setkání skončit především symbolickým gestem.