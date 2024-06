Stoltenberga v čele NATO střídá Rutte. Do funkce mu pomohl i Orbán

Novým generálním tajemníkem NATO bude od začátku října dlouholetý nizozemský premiér Mark Rutte. Podle agentur Reuters a AP o tom dnes definitivně rozhodli zástupci členských států aliance. Rutte na postu vystřídá Jense Stoltenberga, který NATO vede desátým rokem.

„Vřele vítám, že spojenci NATO vybrali jako mého nástupce premiéra Marka Rutteho,“ napsal Stoltenberg na sociální síti X. Rutte je skutečným stoupencem transatlantických vztahů, „je silným vůdcem a budovatelem konsenzu“, napsal Stoltenberg na síti X. Mandát norského politika, který NATO vede desátým rokem, spojenci opakovaně prodlužovali, mimo jiné kvůli ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.

To, že Stoltenbergovým nástupcem bude 57letý Nizozemec, bylo již minulý týden považované za hotovou věc poté, co svou kandidaturu stáhl Rutteho jediný soupeř, rumunský prezident Klaus Iohannis. Pro Rutteho zároveň končí 14 let trvající období, kdy stál v čele Nizozemska v rámci několika různých vlád. Po podzimních volbách v západoevropské zemi a dlouhém povolebním vyjednávání nastupuje k moci kabinet vedený krajně pravicovou Stranou pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse.

Rutte o post v čele NATO usiloval od nizozemských voleb a nakonec získal podporu všech členských zemí včetně Maďarska a Turecka, které dříve vůči jeho zvolení vyjadřovaly výhrady. Až se 1. října nové funkce ujme, bude jeho úkolem vést jednání 32 členů aliance a usměrňovat místy složité rozhovory tak, aby blok operující na základě jednomyslných rozhodnutí mohl nadále fungovat, píše agentura AP.

Končící nizozemský premiér je přitom považován za schopného politika a vyjednavače, který se dokáže dohodnout s nejrůznějšími aktéry. V nové funkci pro něj mezi hlavními výzvami budou pokračující ruská agrese na Ukrajině nebo sílící napětí mezi Západem a Čínou.

