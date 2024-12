Němci vracejí úder Muskovi. Za AfD

Herr Musk se do nás nemá co montovat, zní z mnoha pater německé politiky. Miliardář pokračuje v podpoře populistické Alternativy pro Německo (AfD). Napsal o tom komentář pro nedělní přílohu vlivného deníku Welt.

Friedrich Merz, muž, který má největší šanci stát se příštím německým kancléřem, ostře odsoudil Elona Muska za jeho článek, ve kterém chválil krajně pravicovou Alternativu pro Německo (AfD), a označil jej za arogantní a nafoukaný. „Nemohu si vzpomenout na podobný případ, že by se někdo takto vměšoval do volební kampaně spojenecké země v dějinách západních demokracií,“ řekl Merz podle Financial Times Funke Media v neděli.

Tohle a podobná vyjádření přicházejí poté, co německý deník Welt am Sonntag zveřejnil článek od Muska, kde vykreslil AfD jako „poslední jiskru naděje“ pro Německo. Článek navazuje na nedávný tweet, který miliardář a pobočník Donalda Trumpa zveřejnil na své síti X.

Není divu, že němečtí politici zuří. Je dva měsíce před mimořádnými parlamentními volbami, protože kanclář Olaf Scholz v listopadu složil vládu. AfD se podle průzkumů nachází na druhém místě za Merzovou středopravicovou Křesťanskodemokratickou unií (CDU), přičemž sociální demokraté (SPD) Olafa Scholze jsou třetí.

Tradiční německé strany AfD odmítají, protože volá po masové deportaci lidí s přistěhovaleckým původem a usiluje o vystoupení Německa z EU. Velké části této strany byly podle FT označeny za extremistické německou domácí zpravodajskou službou a podrobeny dohledu.

Vydavatel kamarád

Merz není jediný, koho Musk nadzvihl. „Naše demokracie se dokáže bránit a není na prodej. Ten, kdo se pokouší ovlivnit naše volby zvenčí, kdo podporuje antidemokratickou, nenávistnou stranu jako AfD, musí od nás očekávat tvrdý odpor,“ uvedla pro agenturu Reuters Saskia Esken z SPD.

Politikům se nelíbí, že vlastníci Weltu, což je vydavatelství Axel Springer, poskytl Muskovi pro článek prostor. Musk je údajně přítelem výkonného ředitele Axel Springer Mathiase Döpfnera, účastnil se oslavy jeho narozenin v úzkém kruhu. Kauza mimochodem vzbudila rozruch i v novinářských kruzích. Editorka komentářů deníku Welt, Eva Marie Kogelová, během víkendu dala výpověď.

Musk v komentáři ocenil politiku AfD směrem k deregulaci trhu, snížení daní a zjednodušení byrokracie i její opozici vůči imigraci. Není prý pravda, že strana je pravicově extremistická. Důkazem podle něj je to, že její spolupředsedkyně Alice Weidel žije v homosexuálním svazku se ženou ze Srí Lanky. „Připadá vám to jako Hitler? Ale prosím vás!“ napsal.

Musk ale ne všemu evidentně rozumí. Podle Merze miliardář „přehlédl“ důležité souvislosti. Musk nikdy nemohl postavit svou továrnu Tesla v Braniborsku, kdyby o tom rozhodovala AfD, která se proti projektu tvrdě postavila. Odchod z EU ve stylu Brexitu, který AfD prosazuje, by způsobil obrovské škody celé německé ekonomice, nejen automobilovému průmyslu. „Tyto vztahy byste pochopil, kdybyste nečerpal veškeré informace jen ze svých vlastních sociálních sítí,“ dodal Merz.

Musk evidentně žije dle hesla, čím hůř v Evropě, tím lépe pro Ameriku, potažmo pro něj. Nedávno podpořil britského populistu Nigela Farage, dříve také Italku Georginu Meloniovou.

