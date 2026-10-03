Mír na Ukrajině a miliardy za ropu. Do jednání USA s Ruskem vstoupil obchod s aktivy Lukoilu
Jednání Washingtonu s Moskvou o ukončení války na Ukrajině dostala výrazný obchodní rozměr. Součástí rozhovorů se stal možný mnohamiliardový prodej zahraničních ropných aktiv ruského Lukoilu. O lukrativní balík ropných polí, rafinerií a čerpacích stanic mají podle The New York Times zájem mimo jiné investoři s obchodními vazbami na dva klíčové americké vyjednavače – Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera.
Součástí rozhovorů administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa s Ruskem o ukončení války na Ukrajině se stala dohoda o prodeji rozsáhlých ropných aktiv, z níž by těžily podniky z Blízkého východu, které mají vazby na hlavní dva americké vyjednavače Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera. Informoval o tom dnes list The New York Times s odvoláním na zdroje obeznámené s rozhovory.
Dohoda se týká ropných polí, rafinerií a čerpacích stanic v různých částech světa, které v současnosti vlastní ruská ropná společnost Lukoil. Skupina, která má o tato aktiva zájem, zahrnuje dvě společnosti z Blízkého východu, jež mají obchodní styky s Witkoffem a Kushnerem, který je Trumpovým zetěm. Do skupiny patří rovněž americký investor Todd Boehly, který Trumpovi daroval dva miliony dolarů (přes 43 milionů korun) na politické účely, a také agentura samotné americké vlády zabývající se investicemi v zahraničí, píše The New York Times.
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Rozhovory o dohodě podle listu vyvolávají nové otázky ohledně střetu zájmů, ačkoli zatím nic nenaznačuje, že by z případné dohody měli Kushner a Witkoff osobně profitovat. Ruský prezident Vladimir Putin s oběma americkými vyjednavači o možném prodeji těchto ropných aktiv hovořil během jejich návštěvy Kremlu na začátku září, uvedly zdroje obeznámené s průběhem setkání.
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Putin podle jednoho z těchto zdrojů navrhl dohodu jako způsob, jak Rusům ukázat, že mohou se Spojenými státy obchodovat. Američtí vyjednavači údajně reagovali prohlášením, že budou na této dohodě pracovat. Vidí v ní totiž cestu, jak budovat dobré vztahy s Kremlem a zároveň snížit globální ceny ropy, uvedl zdroj.
Dohoda by nicméně byla lukrativní také pro kupce. Její schválení Spojenými státy by totiž aktiva osvobodilo od amerických sankcí, což by okamžitě zvýšilo jejich hodnotu, píše The New York Times.
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