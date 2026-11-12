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newstream.cz Politika Zlom v jednáních o Ukrajině? K dalšímu kolu se konečně připojí i Evropa

Zlom v jednáních o Ukrajině? K dalšímu kolu se konečně připojí i Evropa

Jednání o Ukrajině
ČTK
ČTK, fry
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Evropa se má poprvé přímo zapojit do dalšího kola jednání o možnostech ukončení ruské války proti Ukrajině. Oznámil to americký zmocněnec Steve Witkoff po schůzce s Vladimirem Putinem v Moskvě, která podle něj přinesla pokrok. Trumpovi vyjednavači nyní míří do Dublinu za ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Evropské země se připojí k dalšímu jednání o možnostech ukončení ruské války proti Ukrajině. Po schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem to podle agentury Interfax oznámil americký zmocněnec Steve Witkoff.

„Evropané se připojí k další schůzce a my to považujeme za velmi důležitou událost,“ řekl Witkoff. Zapojení evropských zemí označil za důležité i s ohledem na jejich postavení vůči Spojeným státům. „Jsou to naši partneři a je pro ně důležité, aby se zapojili,“ dodal.

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Evropa se dostane přímo k jednacímu stolu

Oznámení představuje změnu oproti dosavadnímu formátu rozhovorů, do nichž se nyní mají evropské země přímo zapojit. Witkoff ale neuvedl, které státy budou na další schůzce zastoupeny ani kdy přesně se má uskutečnit.

Jednání v Moskvě se vedle Witkoffa účastnil také Jared Kushner, druhý zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oba jednali přímo s Putinem.

Witkoff po schůzce uvedl, že rozhovory přinesly pokrok. Podrobnosti o tom, v čem konkrétně se postoje jednotlivých stran přiblížily, však nezveřejnil.

Z Moskvy rovnou za Zelenským

Američtí vyjednavači po jednání s Putinem zamířili do Dublinu. Tam se mají setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Další kolo rozhovorů tak má už počítat nejen se Spojenými státy, Ruskem a Ukrajinou, ale také s evropskými zeměmi. Právě jejich zapojení označil Witkoff za důležitý posun v pokračujících jednáních.

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