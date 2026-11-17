Strnad povýšil v Pirelli. Po ústupu Číňanů je druhým největším akcionářem
Český průmyslník Michal Strnad posílil svou pozici v italském výrobci pneumatik Pirelli. Po dalším prodeji akcií ze strany čínského Sinochemu se stal druhým největším akcionářem společnosti, hned za firmou Camfin ovládanou předsedou představenstva Pirelli Marcem Tronchettim Proverou.
Český průmyslník a investor Michal Strnad se stal druhým největším akcionářem italského výrobce pneumatik Pirelli. Pomohl mu k tomu další prodej akcií ze strany čínského státního chemického konglomerátu Sinochem, jehož podíl klesl z více než 20 procent pod hranici 14 procent. Sinochem tak přišel o pozici druhého největšího akcionáře Pirelli a propadl se až na třetí místo, těsně za Strnada, informovala agentura Bloomberg.
Strnad vstoupil do firmy již v létě
Strnad vstoupil mezi nejvýznamnější akcionáře Pirelli už v létě, kdy jeho společnost Lumina Crown koupila od Sinochemu 14procentní podíl v italské firmě. Tehdy se český investor stal třetím největším akcionářem. Nyní se jeho pozice posunula ještě výš, aniž by musel nakupovat další akcie. Rozhodující byl další krok Sinochemu, který prodal zhruba 70 milionů akcií Pirelli za přibližně 455 milionů eur, tedy asi 11 miliard korun. Bloomberg neuvedl, kdo byl kupcem tohoto balíku.
Nabídka za zhruba 730 miliard korun, odpor části italských dědiců a příznivá reakce burzy. Český miliardář Michal Strnad svým zájmem o holding Delfin přidal další impuls k růstu akcií výrobce brýlí Ray-Ban, který právě uzavřel nejlepší měsíc ve své historii. Ve hře jsou přitom nejen světoznámé brýle, ale také podíly v předních italských bankách a pojišťovně Generali.
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Názory
Nabídka za zhruba 730 miliard korun, odpor části italských dědiců a příznivá reakce burzy. Český miliardář Michal Strnad svým zájmem o holding Delfin přidal další impuls k růstu akcií výrobce brýlí Ray-Ban, který právě uzavřel nejlepší měsíc ve své historii. Ve hře jsou přitom nejen světoznámé brýle, ale také podíly v předních italských bankách a pojišťovně Generali.
Největším akcionářem Pirelli nadále zůstává společnost Camfin, kterou ovládá předseda představenstva Pirelli Marco Tronchetti Provera. Za ní nyní následuje Strnad a teprve poté Sinochem. Český podnikatel tak získal ještě významnější postavení v jedné z nejznámějších světových společností v pneumatikářském průmyslu.
Pirelli patří mezi největší výrobce pneumatik na světě a v posledních letech se na globálním trhu pohybuje kolem pátého místa. Vyrábí pneumatiky pro automobily, motocykly i jízdní kola a je jediným dodavatelem pneumatik pro Formuli 1. Firma působí ve více než 160 zemích a provozuje 18 výrobních závodů ve 12 státech. Na českém trhu působí od června 1997.
Značka je známá také svým kalendářem, který Pirelli s výjimkou koronavirové přestávky vydává od roku 1964. V minulosti pro něj pózovaly například Karolína Kurková, Eva Herzigová či Petra Němcová, ale také Sophia Lorenová, Monica Bellucciová, Penélope Cruzová nebo Hillary Swanková.
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