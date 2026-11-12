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newstream.cz Politika Trumpovi vyjednavači dorazili za Putinem do Moskvy

Trumpovi vyjednavači dorazili za Putinem do Moskvy

Trumpovi vyjednavači míru na Ukrajině Steve Witkoff a Jared Kushner
Profimedia
ČTK, Veronika Kudrnová
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Američané znovu zkoušejí prolomit pat kolem války na Ukrajině. Trumpovi vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Moskvy na jednání s Vladimirem Putinem. Po schůzce mají zamířit do Dublinu za ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Předchozí rozhovory v Abú Zabí sice označili za produktivní, zásadní průlom ale nepřinesly. Největší překážkou zůstávají spory o území.

Zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner ve čtvrtek ráno přiletěli do Moskvy na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, informovala agentura AFP. Po jednání mají podle dřívějších informací odletět do Dublinu, kde je čeká schůzka s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Na letišti Vnukovo americké zmocněnce při výstupu z letadla přivítal Putinův hlavní vyjednavač pro hospodářské dohody s Washingtonem Kirill Dmitrijev, který na síti X zveřejnil video. Na záběrech je vidět, jak Dmitrijev v bílé zimní bundě s nápisem RUSSIA podává Witkoffovi ruku a následně ho objímá.

Mír stále naráží na územní spory

Dnešní schůzka s Putinem následuje po dvoudenním jednání zástupců USA, Ruska a Ukrajiny v Abú Zabí, které skončilo ve středu. Podle Kushnera byly rozhovory velmi produktivní, ale také složité, přičemž největší překážkou zůstává otázka sporných území. Média za jediný hmatatelný výsledek těchto jednání považují oznámenou dohodu o velké výměně zajatců.

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Jednání Ruska, Ukrajiny a Spojených států v Abú Zabí přinesla podle obou válčících stran určitý posun, zásadní spory ale zůstávají. Hlavní ruský vyjednavač Vladimir Medinskij prohlásil, že se Moskva a Kyjev přiblížily k míru, zároveň však trvá na ruských podmínkách a odmítá výměnu území. Ukrajinská delegace mluví o dobrém impulsu, Američané upozorňují na přetrvávající nedůvěru a spory o území.

ČTK, fry

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Mír na Ukrajině dostává nový impuls. Američané jedou za Putinem, pak za Zelenským

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Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner míří ve čtvrtek za Vladimirem Putinem do Moskvy a poté za Volodymyrem Zelenským do Dublinu. Navazují tak na dvoudenní jednání Ruska a Ukrajiny v Abú Zabí, která označili za produktivní, přestože zásadní spor o území zůstává nevyřešený. Washington zároveň tlačí na širší zapojení Evropy, Moskva ale evropské návrhy zatím odmítá jako nedostatečné.

ČTK, fry

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„Velká, krásná dohoda.“ Trump naznačil, co chystá s Putinem pro Ukrajinu a Evropu

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Donald Trump slibuje „velkou, krásnou dohodu“, která se podle něj nemá týkat pouze Ukrajiny, ale možná celé Evropy. Americký prezident to prohlásil po jednání s Putinovým vyslancem Kirillem Dmitrijevem. Podle webu Politico Washington současně mluví o širší evropské bezpečnostní architektuře, která má vytvořit podmínky pro trvalý mír. Další kolo americkými zprostředkovaných jednání mezi Ruskem a Ukrajinou se uskuteční 10. a 11. listopadu v Abú Zabí.

fry

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