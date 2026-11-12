Trumpovi vyjednavači dorazili za Putinem do Moskvy
Američané znovu zkoušejí prolomit pat kolem války na Ukrajině. Trumpovi vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Moskvy na jednání s Vladimirem Putinem. Po schůzce mají zamířit do Dublinu za ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Předchozí rozhovory v Abú Zabí sice označili za produktivní, zásadní průlom ale nepřinesly. Největší překážkou zůstávají spory o území.
Zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner ve čtvrtek ráno přiletěli do Moskvy na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, informovala agentura AFP. Po jednání mají podle dřívějších informací odletět do Dublinu, kde je čeká schůzka s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Na letišti Vnukovo americké zmocněnce při výstupu z letadla přivítal Putinův hlavní vyjednavač pro hospodářské dohody s Washingtonem Kirill Dmitrijev, který na síti X zveřejnil video. Na záběrech je vidět, jak Dmitrijev v bílé zimní bundě s nápisem RUSSIA podává Witkoffovi ruku a následně ho objímá.
BREAKING: Steve Witkoff and Jared Kushner arrive in Moscow for a meeting with President Putin. https://t.co/dp4mtgWaZi— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 12, 2026
Mír stále naráží na územní spory
Dnešní schůzka s Putinem následuje po dvoudenním jednání zástupců USA, Ruska a Ukrajiny v Abú Zabí, které skončilo ve středu. Podle Kushnera byly rozhovory velmi produktivní, ale také složité, přičemž největší překážkou zůstává otázka sporných území. Média za jediný hmatatelný výsledek těchto jednání považují oznámenou dohodu o velké výměně zajatců.
Jednání Ruska, Ukrajiny a Spojených států v Abú Zabí přinesla podle obou válčících stran určitý posun, zásadní spory ale zůstávají. Hlavní ruský vyjednavač Vladimir Medinskij prohlásil, že se Moskva a Kyjev přiblížily k míru, zároveň však trvá na ruských podmínkách a odmítá výměnu území. Ukrajinská delegace mluví o dobrém impulsu, Američané upozorňují na přetrvávající nedůvěru a spory o území.
Rusko a Ukrajina se přiblížily míru, ale Evropa musí dostat rozum, uvedl ruský vyjednavač Medinskij
Politika
Jednání Ruska, Ukrajiny a Spojených států v Abú Zabí přinesla podle obou válčících stran určitý posun, zásadní spory ale zůstávají. Hlavní ruský vyjednavač Vladimir Medinskij prohlásil, že se Moskva a Kyjev přiblížily k míru, zároveň však trvá na ruských podmínkách a odmítá výměnu území. Ukrajinská delegace mluví o dobrém impulsu, Američané upozorňují na přetrvávající nedůvěru a spory o území.
Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner míří ve čtvrtek za Vladimirem Putinem do Moskvy a poté za Volodymyrem Zelenským do Dublinu. Navazují tak na dvoudenní jednání Ruska a Ukrajiny v Abú Zabí, která označili za produktivní, přestože zásadní spor o území zůstává nevyřešený. Washington zároveň tlačí na širší zapojení Evropy, Moskva ale evropské návrhy zatím odmítá jako nedostatečné.
Mír na Ukrajině dostává nový impuls. Američané jedou za Putinem, pak za Zelenským
Politika
Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner míří ve čtvrtek za Vladimirem Putinem do Moskvy a poté za Volodymyrem Zelenským do Dublinu. Navazují tak na dvoudenní jednání Ruska a Ukrajiny v Abú Zabí, která označili za produktivní, přestože zásadní spor o území zůstává nevyřešený. Washington zároveň tlačí na širší zapojení Evropy, Moskva ale evropské návrhy zatím odmítá jako nedostatečné.
Donald Trump slibuje „velkou, krásnou dohodu“, která se podle něj nemá týkat pouze Ukrajiny, ale možná celé Evropy. Americký prezident to prohlásil po jednání s Putinovým vyslancem Kirillem Dmitrijevem. Podle webu Politico Washington současně mluví o širší evropské bezpečnostní architektuře, která má vytvořit podmínky pro trvalý mír. Další kolo americkými zprostředkovaných jednání mezi Ruskem a Ukrajinou se uskuteční 10. a 11. listopadu v Abú Zabí.
„Velká, krásná dohoda.“ Trump naznačil, co chystá s Putinem pro Ukrajinu a Evropu
Politika
Donald Trump slibuje „velkou, krásnou dohodu“, která se podle něj nemá týkat pouze Ukrajiny, ale možná celé Evropy. Americký prezident to prohlásil po jednání s Putinovým vyslancem Kirillem Dmitrijevem. Podle webu Politico Washington současně mluví o širší evropské bezpečnostní architektuře, která má vytvořit podmínky pro trvalý mír. Další kolo americkými zprostředkovaných jednání mezi Ruskem a Ukrajinou se uskuteční 10. a 11. listopadu v Abú Zabí.