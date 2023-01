Aktivistický investor. Je pro akcionáře přítel, nebo pohroma? Tak trochu obojí

Aktivistické investování známé ze světa nabírá na popularitě také v České republice, především tedy na českém Twitteru. Je to něco, co by akcionáři měli vítat, nebo se raději začít strachovat o svoji investici? Odpověď přináší komentář Jakuba Kudýna, analytika z J&T.

Reklama

Aktivismus je styl investování, při kterém investor koupí významný podíl v obchodované společnosti a snaží se vytvořit veřejný tlak na management společnosti, aby přijal jeho navrhovaná opatření, která by měla vést ke zvýšení ceny akcií. Aktivisté si často vybírají společnosti, jež jsou neefektivní, špatně alokují kapitál nebo management pobírá přemrštěné kompenzace.

Celosvětově stoupá počet aktivistických kampaní. Na přelomu milénia podle dat společnosti Activist Insight šly spočítat na prstech jedné ruky. V roce 2011 jich bylo okolo 300 a v posledních pěti letech okolo tisícovky ročně.

Jednou z příčin tohoto růstu může být překvapivě pasivní investování a sním spojená pasivita správcovských firem, které dávají prostor pro neefektivní řízení kótovaných firem, a slabá Corporate Governance. Také zde může být snaha hedgeových fondů o ospravedlnění vysokých správcovských poplatků v porovnání s pasivními fondy. Navíc, rostoucí popularita sociálních sítí umožňuje snadněji oslovit tisíce investorů za zlomek dřívějších nákladů. Z aktivistických investorů se občas stávají i celebrity – například o Billu Ackmanovi a jeho tažení proti managementu Herbalife natočil Netflix dokument.

Bonviván, spekulant a křesťan. Kdo je muž, co shodil kšeft PPF a Monety Leaders Jako když natřete prase rtěnkou a vydáváte ho za nevěstu. Shoďte ten nesmysl, hřímal před červnovou valnou hromadou Monety ve zprávě pro investory aktivistický fond Petrus Advisers. Akcionáři fond Klause Umeka vyslyšeli a obě korporace musejí dát lepší podmínky. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Nová energie, lepší výkon

Obecně investoři bývají často nakloněni vstupu aktivistů, jelikož akcie cílových společností v den oznámení vstupu aktivistů rostou. V průměru je to podle dat Thomson Reuters o 2,0 procenta, v následujícím měsíci pak v průměru 0,6 procenta.

Reklama

Aktivistické kampaně se podepisují také na zlepšení výkonosti cílových firem. Podle analýzy CFA Institutu u firem dochází k růstu tržeb a zisku na akcii, zvýšení návratnosti na kapitál a vylepšení Corporate Governance. K podobnému závěru dospělo i Harvard Business Review.

Je ale tento investiční styl schopný porážet běžné indexy? Výsledky jsou rozporuplné. Například McKinsey dospělo k závěru, že akcie cílových společností dosáhly rok od vstupu aktivistů zhodnocení v průměru 20 procent, zatímco indexy se zhodnotily o 12 procent.

Karin Šoóšová z J&T: Jeden těžký rok nic neznamená. Investování chce trpělivost Názory Rok 2022 byl pro většinu investorů masakr. Na ničem nešlo vydělat. Vzít do zaječí by ale byla chyba. Na finančním trhu, především na tom akciovém, je kalendářní rok příliš krátká doba na hodnocení dosažených úspěchů. Investování není loterie, ale dlouhodobá záležitost, vysvětluje expertka na kapitálové investice Karin Šoóšová z J&T. Karin Šoóšová Přečíst článek

A také odlišné cíle

V USA existuje ETF, jež sleduje výkonnost hedgeových fondů, jež se primárně zabývají aktivistickým investováním. Do roku 2015 tento index porážel S&P 500, po roku 2015 výkonnost S&P 500 buď kopíruje nebo jej S&P 500 dokonce poráží. Jedním z důsledků této průměrné výkonnosti může být nárůst aktivistických fondů a zároveň, že ne všechny hedgeové fondy zveřejňují svoje výsledky.

Je ale důležité si uvědomit, že aktivistický investor má svůj vlastní cíl a zájem, který nemusí být shodný s cíli a zájmy ostatních akcionářů – proto se nemusí vyplatit tento investiční směr slepě kopírovat.

Na druhou stranu jde vidět, že aktivističtí investoři přináší zlepšení výkonnosti firem a může tak tvořit protiváhu pasivnímu investování a špatnému managementu, a vytvářet tak hodnotu pro celou ekonomiku.