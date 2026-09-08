Lotyšsko udeřilo na ruský export. Knihy zakázalo, obilí čeká extrémní clo
Ruské zboží i propaganda dostávají v Lotyšsku další stopku. Riga chce na obilí z Ruska a Běloruska uvalit 300procentní clo, zatímco knihy a tiskoviny z obou zemí už zakázala. Opatření zdůvodňuje bezpečností a snahou dál omezovat vazby s Moskvou.
Lotyšsko dál omezuje ekonomické i informační vazby s Ruskem a Běloruskem. Vláda v Rize plánuje zavést 300procentní clo na dovoz obilí z obou zemí a zároveň už od začátku září zakázala dovoz ruských a běloruských knih, novin a dalších tiskovin. Pobaltská země opatření zdůvodňuje bezpečností, bojem proti propagandě i pokračující ruskou válkou proti Ukrajině.
Plán na mimořádně vysoké clo oznámil podle agentury Reuters lotyšský premiér Andris Kulbergs (na úvodním snímku). Přichází krátce poté, co Lotyšsko a sousední Litva začaly zvažovat také úplné zastavení přepravy ruského obilí přes své přístavy.
Moskva tento tranzit v poslední době zesílila v reakci na ukrajinské útoky na ruské přístavy v oblasti Baltského moře. Lotyšská cesta se tak pro ruské exportéry stala důležitou alternativou.
Riga může Rusku zavřít důležitou exportní cestu
Ruští obchodníci podle analytiků využívají lotyšské přístavy k přepravě obilí na další světové trhy. Pokud by Riga zavedla vysoká cla nebo tranzit úplně zakázala, Rusko by mohlo přijít o jednu z klíčových alternativních tras ve chvíli, kdy dopravu přes Černé a Azovské moře komplikují útoky ukrajinských dronů.
Význam těchto tras je přitom zásadní. Rusko během vývozní sezony od července 2025 do června 2026 vyvezlo přes přístavy v Azovském a Černém moři 46,3 milionu tun obilí. Podle údajů odvětví citovaných Reuters to odpovídalo 90 procentům veškerého ruského vývozu obilí po moři.
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Stopku dostaly i knihy a noviny
Lotyšsko ale omezuje vazby s Ruskem také mimo obchod se zemědělskými komoditami. Od 1. září zakázalo dovoz knih, novin a dalších tiskovin z Ruska a Běloruska. Podle lotyšského ministerstva zahraničí jde o součást boje proti dezinformacím a válečné propagandě.
„Zákaz dovozu má za cíl chránit bezpečnostní zájmy Lotyšska a dále omezit ekonomické vazby s Ruskem a Běloruskem, které i nadále vedou a podporují agresivní válku proti Ukrajině,“ uvedl úřad podle agentury AFP.
Zákaz se nevztahuje pouze na tiskoviny. Týká se také vybraného spotřebního zboží, například oděvů, hraček či sportovních potřeb. Postihuje i výrobky ruského nebo běloruského původu dovážené přes třetí země.
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Obchod s Ruskem už propadl o více než 90 procent
Lotyšsko obchodní vazby s Ruskem a Běloruskem omezuje už od začátku války na Ukrajině. Hodnota dovozu z obou zemí mezi lety 2022 a 2025 podle lotyšského ministerstva zahraničí klesla o 91 procent z 2,13 miliardy na 193 milionů eur, tedy přibližně z 51,5 miliardy na 4,6 miliardy korun.
Knihy a další tiskoviny přitom podle ministerstva stále patřily mezi nejvýznamnější zbývající kategorie spotřebního zboží dováženého z Ruska.
Riga už dříve zrušila také sníženou sazbu DPH na ruskojazyčné knihy a publikace a omezuje používání ruštiny ve vzdělávání. Vláda tyto kroky zdůvodňuje snahou čelit ruskému vměšování a zároveň lépe integrovat rusky mluvící část obyvatelstva.
Lotyšsko se obává ruského tlaku
Rusko letos v květnu oznámilo, že chce Lotyšsko, Litvu a Estonsko žalovat u Mezinárodního soudního dvora v Haagu kvůli údajnému porušování práv rusky mluvících obyvatel. Všechny tři pobaltské země obvinění odmítly a naopak tvrdí, že Moskva využívá ruskou menšinu k vyvolávání napětí.
Lotyšsko, které je členem Evropské unie i NATO a přímo sousedí s Ruskem a Běloruskem, v posledních letech výrazně investuje do své bezpečnosti. Vedle dezinformací upozorňuje také na kybernetické útoky a vpády bezpilotních letounů.
Riga se obává, že právě pobaltské státy by se v budoucnu mohly stát dalším cílem ruského tlaku. Omezování obchodu, tranzitu a informačních vazeb s Moskvou proto chápe jako součást širší bezpečnostní strategie.
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