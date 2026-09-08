„Už žádný Bombardier v USA.“ Trump vyostřuje obchodní válku s Kanadou
Kanadský Bombardier se stal dalším terčem obchodní politiky Donalda Trumpa. Americký prezident pohrozil firmě zákazem prodeje letadel v USA a podmínil přístup na tamní trh výrobou přímo v Americe.
Kanadský výrobce letadel Bombardier už podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nebude smět prodávat své stroje ve Spojených státech, pokud je nezačne také vyrábět přímo v USA. Trump to napsal na své sociální síti Truth Social. Kanada a Spojené státy mezi sebou nyní vedou tvrdý obchodní spor.
„Už žádný prodej Bombardieru ve Spojených státech! Jejich výrobky nejsou dostatečně kvalitní!“ napsal šéf Bílého domu. „Pokud chtějí náš trh, musí tady vyrábět a přestat s Amerikou zacházet jako s ‚pokladničkou‘,“ dodal.
Trump už dříve hrozil padesátiprocentním clem
Trump v lednu prohlásil, že USA ruší certifikaci obchodních letadel Bombardier Global Express. Pohrozil také 50procentními dovozními cly na všechna letadla vyrobená v Kanadě, dokud kanadský regulační úřad necertifikuje řadu letadel vyráběných americkým konkurentem Gulfstream.
To se nestalo, ale Kanada následující měsíc certifikovala několik letadel značky Gulfstream.
Kanada chystá odvetná cla
V úterý mají začít platit odvetná kanadská cla na dovoz vybraného zboží z USA. Sazby budou činit 15, 25 a 50 procent.
Na konci srpna zkrachovala jednání o obchodní dohodě mezi oběma zeměmi. Washington pak uvalil 50procentní clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů, tedy zhruba 416 miliard korun.
Trumpova obchodní válka s Kanadou má nový terč: toaletní papír. Američanům, kteří ho spotřebovávají nejvíc na světě, zdraží.
Trumpova obchodní válka zdraží Američanům i toaletní papír
Politika
Trumpova obchodní válka s Kanadou má nový terč: toaletní papír. Američanům, kteří ho spotřebovávají nejvíc na světě, zdraží.