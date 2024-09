Dalibor Martínek: A taková to byla pěkná strana. Vzpomene si za rok někdo na Piráty?

Sledujeme zánik jedné politické strany v přímém přenosu. Byli to mladí, progresivní lidé, do kterých mnoho voličů vkládalo naděje. Výsledek? Totální zklamání. Mladí by asi přeci jen měli nechat prostor straším, zkušenějším.

Když Ivan Bartoš bagatelizuje své selhání s digitalizací stavebního řízení, vlastně už rozjíždí předvolební kampaň.

Dlouho dopředu věděl, že agendu, kterou dostal do vínku, tedy stavební řízení, nezvládne. Táhl to, co to šlo. Chodil po konferencích a vytvářel mlhu. I v okamžiku, kdy bylo všem jasné, že to bude průšvih. Proklouzla mu pod rukou výběrová řízení na dodavatele počítačového systému stavebního řízení. Snažil se to všelijak flikovat, dával bez výběrového řízení zakázky na klíčové systémy firmám, které na to kapacitně nestačily. A přes celé léto po nich žádal záplaty chyb.

Nestačilo to. Hodně chabý výkon na ministra pro digitalizaci.

Nepřekvapivý výsledek

Výsledek, tedy vykopnutí z vlády, asi není překvapivý pro nikoho. Bartoš mu šel naproti. Neměl odvahu říct, že stavebnímu řízení vůbec nerozumí a že to nechce dělat. Asi ho bavilo jezdit služebním autem a létat za erární peníze na zkušenou do ciziny, hlavně do Francie. Teď si může sečíst výsledek.

Sveze se s ním celá Pirátská strana. Její vedení se teď snaží vykreslit celý příběh jako zradu ODS. Zradu proradné organizace, které stojí na nějakých kmotrech, a mladé, hodné lidi nenechá dělat jejich práci.

Hodně přitažený příběh. Jedna věc jsou ideály, druhá věc jsou výsledky práce. Výsledek práce Ivana Bartoše bohužel zažívají všichni stavebníci v zemi, a taktéž úředníci stavebních úřadů. Stavebníci se vzácně shodují v tom, že žádosti o výstavbu podali v červnu, před platností novely stavebního řízení. Dokonce i úředníci jim to tak prý radili, protože se obávali, že se v novém, digitalizovaném systému nevyznají.

Je chyba na straně úředníků, nebo ajťáků? To je vlastně jedno. Hlavou celého projektu byl Bartoš. Dosud, do konce září, řada velkých developerů nepodala žádnou novou žádost o výstavbu. Nový systém je nepřátelský, úředníci se v něm nevyznají.

Kdyby měl Bartoš hrdost, podal by sám demisi už před mnoha dny, spíš měsíci. Ne, on teď raději vykládá něco o zradě ODS. Jeho straníci sice po prohraných krajských volbách řekli, že už nechtějí Bartoše v čele své strany. On oznámil rezignaci na post předsedy strany, ale na ministerstvu chtěl sedět dál. Proč? Možná kvůli tomu služebnímu autu, kterým také po svém vyhazovu z vlády odjel?

Kde je nástupce?

Ale pozor. Není žádný nástupce zakladatele pirátské strany. Jana Michailidu, místopředsedkyně strany, v rozhovoru pro Českou televizi prohlásila, že by raději o vedení strany neusilovala. Je nějaký jiný kandidát na předsednictví? Zatím se neukázal. Takže co dál. O ministru zahraničí Janu Lipavském, který je nyní v zahraničí, se spekuluje, že by možná stranu i opustil, aby mohl zůstat ministrem. Možná brzy pan Lipavský, až se vrátí, tyto spekulace vyvrátí.

Nicméně, u Pirátů je vybombardováno. Je to strana před kolapsem. Nikdo se nebude divit, když její kádři změní dres. Je to ještě strana, s kterou lze do příštích voleb počítat? Ivan Bartoš se o to pokusí. Zatím zvolil metodu pomlouvání druhých. Má takový způsob volební potenciál? Možná teď budeme svědky nějakých žabomyších převratů ve straně, která se neprobojovala ani do krajů. Ve vládě už také není. Vzpomene si ještě někdo za rok na Piráty? A taková to byla pěkná strana.