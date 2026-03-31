Kontroverzní novela o podpoře bydlení: z poradenství mohou vypadnout i uprchlíci z Ukrajiny
Novela zákona o podpoře bydlení, kterou nyní projednává Sněmovna, může podle odborníků omezit přístup k poradenství a v některých případech z něj vyloučit i uprchlíky z Ukrajiny. Upozornil na to Mikoláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení.
Zákon, který začal platit letos v lednu, zavedl kontaktní centra pomáhající lidem ohroženým ztrátou bydlení. Od července má navíc začít fungovat systém garancí pro soukromé majitele bytů a finanční podpora pro obce, které své byty pronajmou lidem v bytové nouzi.
Podle Opletala už kontaktní centra vznikla ve většině měst, zatím ale poskytují pouze poradenství. Problémem zůstává financování jejich provozu, které není jasně nastavené. Novela navíc okruh lidí, kteří mohou služby využívat, výrazně zužuje.
Kdo má nárok?
Nově by poradenství mělo být dostupné jen těm, kteří mají vazbu na konkrétní místo – například tam mají trvalý pobyt, alespoň dva roky tam žijí, pracují nebo studují. Zároveň budou muset doložit, že jejich bydlení je nevyhovující nebo jim jeho ztráta hrozí během tří měsíců a že si situaci nedokážou vyřešit sami. Dosud přitom byla služba otevřená komukoliv.
Podle platformy novela zřejmě neúmyslně vyřazuje také uprchlíky z Ukrajiny. Odkazuje totiž na seznam cizinců z původního zákona, který se však na osoby s dočasnou ochranou nevztahuje. „To jsou v zásadě výlučně uprchlíci z Ukrajiny,“ uvedl Opletal. K nápravě této situace už byl podán pozměňovací návrh. Už nyní navíc ukrajinští uprchlíci nemají přístup k systému garantovaného bydlení.
Platforma zároveň upozorňuje na možné další změny. Vláda podle ní připravuje komplexní pozměňovací návrh, jehož obsah zatím není znám. Pokud by byl předložen těsně před druhým čtením, výrazně by to omezilo prostor pro odbornou diskusi.
Podobná situace podle Opletala nastala už při schvalování zákona loni, kdy byl na poslední chvíli doplněn příjmový limit. Ten podle platformy prakticky vylučuje z garantovaného bydlení i domácnosti s minimální mzdou.
160 tisíc lidí v bytové nouzi
Podle současných pravidel tak od července dosáhnou na státem garantované bydlení především domácnosti s příjmy pod úrovní minimální mzdy. Podle odhadů se to týká zhruba 20 až 30 tisíc lidí. Celkem je přitom v Česku asi 160 tisíc lidí v bytové nouzi.
Zákon o podpoře bydlení je jedním z milníků Národního plánu obnovy. Pokud by Česko jeho podobu zásadně změnilo nebo některé klíčové prvky zrušilo, hrozí podle platformy sankce až 9,5 miliardy korun.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová už dříve uvedla, že plánované úpravy cíle ani strukturu zákona nemění a čerpání evropských peněz podle ní neohrozí.