Konsolidační balíček prošel Senátem. Už chybí jen podpis prezidenta

Senát ve středu po dlouhé rozpravě schválil vládní konsolidační balíček. Už chybí jen podpis prezidenta Pavla. Toho na úterní schůzce šéf odborářů Josef Středula vyzval, aby soubor převážně daňových změn vetoval.

Senát ve středu schválil vládní konsolidační balíček, který má vládě pomoci zlepšit stav státního rozpočtu v příštích dvou letech celkem až o 150 miliard korun. Balíček nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ten pokud by chtěl balíček vetovat, má na to lhůtu 15 dní. Prezident už dříve vládní snahu o konsolidaci veřejných financí uvítal. Pro schválení balíčku hlasovalo 53 ze 74 přítomných senátorek a senátorů. Zapotřebí bylo 38 hlasů.

Protože Senát předlohu schválil, nehlasoval už o návrhu na zamítnutí, který vznesl klub ANO a SOCDEM, ani o pozměňovacích návrzích. Senátoři debatovali o předloze asi sedm hodin. Řada z nich měla k předloze výhrady a někteří navrhovali úpravy. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ujišťoval senátory o tom, že balíček nepřinese dramatické dopady, jak se někteří jeho kritici obávají.

Balíček mění na šest desítek zákonů a přináší hlavně změny daní. Například zavádí pouze dvě sazby daně z přidané hodnoty, a to 12 a 21 procent. V nižší sazbě budou hlavně potraviny, do vyšší se přesunou některé služby nebo třeba točené pivo. Sazba daně firem se zvyšuje z 19 na 21 procent. Daň z nemovitostí se zvýší v průměru o 1,8 násobek. V příštích dvou letech vzroste spotřební daň z lihu o deset procent, v dalším roce o pět procent. Balíček neobsahuje zdanění tichého vína.

