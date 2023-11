Lukáš Kovanda: Potlesk pro vládu Petra Fialy. Dokázala stabilizovat veřejné finance

Ratingová agentura Moody's včera večer, po zavření burz, zlepšila ratingový výhled zadlužení České republiky. Ponechala hodnocení na stupni Aa3, ale související výhled zlepšila z „negativního“ na „stabilní“. Jedná se o dosud nejprůkaznější doklad toho, že mezinárodní investorská obec považuje tuzemské veřejné finance za stabilizované, resp. za takové, jimž ani ve výhledu do nejbližších let nehrozí závažnější otřes či neudržitelné spění k rozvratu.

Loni v srpnu Moody's zhoršila ratingový výhled ze „stabilního“ na „negativní“ zejména proto, že se obávala dopadu možné nezvládnuté topné sezóny let 2022 až 2023, kdy hrozila závažná energetická krize s fatálním důsledkem pro celkový výkon české ekonomiky a tím pádem také pro její veřejné finance. Nynější zlepšení ratingového výhledu tak pramení zejména ze zlepšení celkové energetické země po evidentně zvládnutém odstřižení od ruských dodávek plynu a jejich nahrazení dodávkami z Norska či z terminálu na zkapalněný plyn v Nizozemsku, resp. v příštích letech v Německu. Z menší části odráží zlepšení ratingu také snahu Fialovy vlády o stabilizaci veřejných financí zejména prostřednictvím konsolidačního balíčku.

V příštím roce podle Moody's klesne schodek veřejných financí ČR na 2,4 procenta, roku 2025 pak na rovná dvě procenta. A to z hodnoty 4,5 procenta, jež odpovídá průměru let 2020 až 2023. Agentura pozitivně vnímá i to, že Fialova vláda „nastartovala zavádění obsáhlé důchodové reformy“, spočívající například v navázání věku odchodu do důchodu na věk dožití.

Volební trumf

Moody's tudíž podobně jako Česká národní banka ve své nejnovější prognóze fakticky vyhlíží volební trumf v rukou Fialovy vlády. Kabinetu se totiž podle tento měsíc zveřejněné prognózy centrální banky podaří již v příštím roce výrazně stabilizovat veřejné finance. Jejich schodek má totiž činit pouze 1,6 procenta hrubého domácího produktu. To je jen zhruba poloviční úroveň v porovnání s příslušným kritériem pro přijetí eura, které odpovídá hodnotě tří procent deficitu v poměru k HDP.

V roce 2025, kdy se mají konat řádné sněmovní volby, pak deficit veřejných financí podle ČNB klesne na pouhé jedno procento HDP. Základní zastabilizování veřejných financí, které má nastat příští rok, jak dle ČNB, tak tedy dle Moody's, se tím pádem dále upevní.

Aktuální výhled Moody's i ČNB potvrzuje, že v posledních měsících výrazně klesá riziko zhoršení ratingu úvěruschopnosti České republiky. Minulý měsíc ratingová agentura Standard & Poor’s označila stav tuzemských veřejných financí za „solidní“ a úroveň zadlužení za „přiměřenou“. Rating ponechala na úrovni, jež je neměnná od roku 2011, a nezměnila ani ratingový výhled – ten má stále za „stabilní“. Rating ani ratingový výhled letos Česku nezhoršuje ani další světově významná ratingová agentury, Fitch Ratings.

Fialova vláda by tak do voleb roku 2025 měla splnit svůj klíčový slib, jímž je právě stabilizace tuzemských veřejných financí. ČNB vlastně ve své nejnovější prognóze praví, a Moody's tedy nyní s ní, že vládní strany budou moci před volbami říkat, že „zastavily prudké zadlužování země“ – a že budou mít pravdu.