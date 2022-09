VOLBY: Sečteno je 80 procent volebních okrsků. ANO vede v senátních i komunálních volbách

Voliči v Česku dnes rozhodli o tom, kdo bude v příštích letech určovat chod jejich měst či vesnic. Na třetině území republiky pak minimálně předurčí, kdo se stane jejich senátorem. V prvním kole senátních voleb lidé zpravidla vyberou finalisty, kteří se o senátorské křeslo utkají příští týden. Podívejte se na průběžné výsledky, jak je zveřejňuje Český statistický úřad.

Průběžné výsledky a stav zpracování odevzdaných hlasů v komunálních volbách je možné nalézt zde, v senátních pak zde.

V senátních volbách vede Hnutí ANO

Kandidáti ANO po sečtení poloviny senátních okrsků byli na prvních dvou postupových místech v 19 obvodech, stejně jako při předchozích volbách před šesti lety. Do druhého kola v obvodu Jičín postoupili dosavadní senátor Tomáš Czernin (TOP 09) a Jaromír Dědeček (ANO).

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Tábor podle propočtu postoupili lékař Marek Slabý (TOP 09) a senátor Jaroslav Větrovský (Jihočeši 2012). Slabý má nyní 29,32 procenta hlasů, druhý Větrovský má 23,20 procenta hlasů.

„Velmi si vážím toho, že mi lidé dali takto velikou důvěru. Čeká mě velmi těžký soupeř, jehož vůbec nepodceňuju. Moc děkuji lidem, kteří mi hlas dali, a chtěli-li mě opravdu zvolit a chtějí-li mě mít v Senátu, tak bych je požádal, jestli by byli tak laskavi a přišli k volbám i za týden,“ uvedl Marek Slabý.

Na Orlickoústecku v předčasném finále vyhrál Petr Fiala (KDU-ČSL). Voleb se zúčastnilo přibližně 43,79 procenta voličů, o hlasy usilovali jen dva kandidáti. Fiala porazil technologa Stanislava Ešnera z ANO. Naopak na Bruntálsku je blízko k obhajobě mandátu v prvním kole Ladislav Václavec (ANO) před kandidátkou KDU-ČSL Pavlou Löwenthalovou. ODS má zatím finalisty v devíti z 27 obvodů a KDU-ČSL v dalších šesti.

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Beroun podle propočtů postoupili senátor Jiří Oberfalzer (ODS) a Janis Sidovský (SEN 21). Oberfalzer má nyní 37,64 procenta hlasů, druhý Sidovský získal 30,27 procenta hlasů.

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Most podle propočtů postoupili Jan Paparega (ProMOST) a senátorka Alena Dernerová (SD-SN). Paparega má nyní 31,41 procenta hlasů, druhá Dernerová má 31,36 procenta hlasů. Senátorem ve volebním obvodu Bruntál bude Ladislav Václavec (ANO). Hned v prvním kole získá nadpoloviční počet hlasů. Do druhého kola senátních voleb v obvodu Blansko postoupili senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) a Antonín Žirovnický (ANO). Vítková má nyní 30,46 procenta hlasů, druhý Žirovnický má 18,25 procenta hlasů.

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Kutná Hora podle propočtů postoupili senátor Jaromír Strnad (ČSSD) a Bohuslav Procházka (KDU-ČSL). Strnad má nyní 31,86 procenta hlasů, druhý Procházka má 19,99 procenta hlasů. Do druhého kola senátních voleb v obvodu Frýdek-Místek podle propočtů postoupili lékař Zdeněk Matušek (ANO) a náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny (ODS). Matušek má nyní 42,87 procenta hlasů, druhý Folwarczny má 30,97 procenta hlasů.

Účast u komunálních voleb je téměř poloviční

Komunální volby v Praze 16 vyhrála ODS, získala deset mandátů v zastupitelstvu, které má 15 členů. Druzí skončili Společně pro Radotín (TOP 09, KDU-ČSL, Zelení) se čtyřmi mandáty. Třetí Piráti budou mít jednoho zastupitele.

Komunální volby ve Zlíně podle propočtu vyhrálo hnutí ANO. Na druhém místě bude pravděpodobně Zlín 21. Voličská účast dosáhne přibližně 41,85 procenta. ANO opět vyhrálo i v Hradci Králové. Na druhém místě bude pravděpodobně koalice HDK a TOP 09. ANO opět vyhrálo i v Hradci Králové podle propočtu. Na druhém místě bude pravděpodobně koalice HDK a TOP 09. Vyhrálo také v Olomouci, kde bude na durhém místě pravděpodobně koalite SPOLU.

Komunální volby v Ústí nad Labem vyhraje podle propočtu hnutí ANO, zopakuje tak výsledek z minulých komunálních voleb. Na druhém místě budou pravděpodobně PRO! Ústí. Voličská účast dosáhne přibližně 33,29 procenta.

Volby v Ostravě vyhraje podle stejně jako před čtyřmi lety hnutí ANO. Na druhém místě bude pravděpodobně SPOLU. Komunální volby v Karlových Varech podle propočtu rovněž vyhraje hnutí ANO, zopakuje tak své vítězství z posledních obecních voleb. Na druhém místě budou pravděpodobně tak jako posledně Karlovaráci. Voličská účast dosáhne přibližně 36,58 procenta.

Po sečtení hlasů ze osmdesáti procent okrsků vedla v obecních volbách ze stran kandidujících samostatně dál KDU-ČSL před hnutím STAN. Na dalších místech následovaly ODS, ČSSD a KSČM. Vyplývá to z údajů na volebním serveru. Nejvíce zastupitelských křesel získala jako obvykle nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Do výsledků se zatím nepromítaly údaje z velkých měst.

Zatím bylo zvoleno přes 45 tisíc zastupitelů. Obsadili více než 5300 zastupitelstev z celkového počtu 6243. Průběžná účast klesla v porovnáním s údajem ze sečtení poloviny okrsků asi o 1,5 procentního bodu na zhruba 47 procent.

Mezi obcemi jsou ale velké rozdíly. Někde je podle volebních komisí zájem překvapivě nízký, jinde naopak vyšší než obvykle. Ještě menší než v komunálních je zpravidla účast ve volbách do třetiny Senátu.

Lidé ale jako obyčejně odevzdávali nejvíce hlasů nejrůznějším místním sdružením nezávislých kandidátů. Vyplývá to z dnešních údajů na volebním serveru. Do výsledků se zatím nepromítají údaje z velkých měst.

Lidovci mají šanci posílit v českých krajích

Lidovci mají ambici posílit po komunálních volbách v českých krajích, řekl předseda strany Marian Jurečka. Povolební koalice by podle něj měly nejlépe vznikat mezi vládními stranami, tedy mezi Spolu a Piráty se STAN.

Obyvatelé Benic jsou v Praze první, kdo se dozvěděli, kdo jim bude v nadcházejícím volebním období vládnout. Vítězem je stejně jako před čtyřmi lety uskupení Benice-místo pro spokojený život, které bylo jediným, které se v městské části na jihovýchodě metropole k volbám přihlásilo. Benice se staly stejně jako v roce 2018 první městskou částí, kde byly sečteny všechny hlasy.

Pro hnutí ANO bude v Praze úspěch, pokud se bude po čtyřech letech v opozici podílet na správě hlavního města, řekl předseda pražského ANO Ondřej Prokop. Případné vyjednávání o koalici v hlavním městě bude na volebním lídrovi Patriku Nacherovi. Kandidát opozičního hnutí ANO na pražského primátora Patrik Nacher by považoval za osobní neúspěch, kdyby hnutí v hlavním městě nezískalo alespoň 20 procent hlasů.

V Karviné vyhrála ČSSD

Komunální volby v Karviné, kde žije přes 50 tisíc obyvatel, ovládla ČSSD. Při sečtení téměř 97 procent hlasů měla podporu více než 50 procent voličů. Současný primátor Jan Wolf, který opět vedl kandidátní listinu sociální demokratů, řekl, že je z výsledku nadšený. Předseda sociální demokracie Michal Šmarda ocenil výsledky kandidátů ČSSD ve vybraných městech, v rámci restartu strany po loňském vypadnutí z Poslanecké sněmovny se podle něj ukazují nové tváře strany pro příští období.

Bývalého ministra školství Petra Gazdíka (STAN) voliči opět vyslali do zastupitelstva Suché Lozi na Uherskohradišťsku. Osmačtyřicetiletý politik figuroval na třetí pozici kandidátky Starostů a nezávislých, kteří volby v obci se ziskem 35,16 procenta hlasů vyhráli.

Vítězná Změna pro Kolín starosty Michaela Kašpara chce přednostně jednat o koalici s dosavadními partnery ve vedení města, tedy s Volbou pro Kolín a Kolíňáky. Po sečtení téměř 90 procent hlasů v nynějších koaličních volbách se její volební zisk pohybuje kolem 50 procent, což Kašpar považuje za skvělý výsledek.

Za velmi nadějné označil při příchodu do volebního štábu koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) výsledky koalice i občanských demokratů v senátních volbách premiér Petr Fiala (ODS). U komunálních voleb chce s hodnocením počkat na sečtení většího počtu hlasů. Fiala věří tomu, že ODS udrží nejsilnější klub v Senátu a také funkci předsedy komory pro Miloše Vystrčila (ODS).

Kandidáti navržení TOP 09 se zatím prosadili ve čtyřech obvodech, zástupci Starostů ve dvou, Piráti v jednom. Strany koalice Spolu mají ještě želízko v ohni na Táborsku, kde podpořily prezidenta záchranářské asociace Marka Slabého (za hnutí Tábor 2020). Po dvou kandidátech má ve hře o finále ČSSD a SPD.

Pro hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) by byl úspěchem jakýkoliv lepší výsledek než ten z minulých komunálních a senátních voleb. Po příjezdu do volebního štábu SPD to novinářům řekl předseda hnutí Tomio Okamura. V senátních volbách by byl pro SPD úspěch, kdyby některý z kandidátů postoupil do druhého kola, doplnil.

V Brně přišlo k volbám 47,4 procenta voličů

V Brně dnes ke 13:00 přišlo ke komunálním volbám 47,4 procenta voličů. Uvedl to mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. V kraji byla podle mluvčí Aleny Knotkové ve stejnou dobu účast 49,96 procenta. Nejvyšší účast v kraji byla v Řikoníně na Brněnsku, a to 80 procent. Lidé hlasovali v pátek a dnes do 14:00 v komunálních volbách a ve třetině senátních obvodů.

Komunální volby v Brně by podle průzkumu Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně měla vyhrát ODS s TOP 09 před KDU-ČSL se STAN a třetím hnutím ANO. Vyplývá to z dotazníku, ve kterém odpovědělo asi 2750 odvolivších, řekl Petr Voda, který vedl výzkumný tým. Jeho členové se ptali voličů, kteří odcházeli z volebních místností. Do brněnského zastupitelstva by se podle průzkumu univerzity mělo dostat ještě uskupení SPD, Trikolora a Moravané, Zelení s Žít Brno, Piráti a také ČSSD.

V Jihomoravském kraji nejrychleji sečetla hlasy volební komise v obci Kyjovice na Znojemsku. Vyplývá to z webu Českého statistického úřadu. Byla jedna kandidátka nazvaná „Pro obec“ . Mandát získalo všech sedm kandidátů. Účast byla 36,67 procenta.