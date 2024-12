Klaus: Motoristé by se měli otevřeně přihlásit k pravici

Exprezident Václav Klaus si přeje, aby se Motoristé sobě otevřeně přihlásili k pravici a aby se za to nestyděli. Bude to podle něj revolucí na domácí politické scéně. Řekl to na jejich sjezdu v Praze. Popřál jim úspěch a upozorňoval je, že plnohodnotná strana nesmí zůstat u jednoho tématu.

Reklama

Klaus řekl, že na sjezd přišel jako někdo, kdo spolu s dalšími statisíci občanů nemá v současné politické konstelaci, koho by volil. Nejsem sám, a proto tedy budu s napětím čekat, jak se bude vaše nová strana profilovat a etablovat a kdo ji bude reprezentovat, uvedl. „Záměrně volím budoucí čas, protože o budování politické strany něco z vlastní zkušenosti vím,“ podotkl Klaus, který na začátku 90. let zakládal Občanskou demokratickou stranu a byl jejím dlouholetým předsedou. Posteskl si, že budování nové politické strany komplikují nynější regulace.

Motoristům popřál, aby z nich nebyla „jedna z dalších rozbředlých nesourodých stranokoalic, jako je třeba dnešní Spolu“. Uvedl, také, že komunismus byl zapomenut, takže stejně nebezpečná levicovost většiny politických tuzemských stran není hodnocena tak ostře, jak by si podle něj zasloužila. „Být levicový je naopak módní. Za pravicovost se většinou stydí. Přál bych si, aby se Motoristé k pravici otevřeně přihlásili a aby se za to nestyděli. Už to bude na naší politické scéně revolucí,“ dodal.

Trump skládá vládu. Pozice nabízí lidem, kteří jsou napojeni na televizi Fox News Politika Nastupující americký prezident Donald Trump už nabídl vládní posty desítce současných nebo bývalých moderátorů či spolupracovníků televize Fox News. Upozornil na to zpravodajský web Axios, podle kterého chce Trump zaplnit vládu tvářemi, které zná z jedné ze svých oblíbených stanic nakloněných Republikánské straně. ČTK Přečíst článek