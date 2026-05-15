Klatovy zavedou od července MHD zdarma. Chtějí dostat auta z centra
Město Klatovy července nabídne městskou hromadnou dopravu zdarma všem cestujícím. Radnice si od opatření slibuje rychlejší provoz autobusů, méně aut v centru a lepší spojení do průmyslové zóny Pod Borem. Město za bezplatnou dopravu zaplatí ročně zhruba o 2,5 až tři miliony korun více než dosud.
Městská hromadná doprava v Klatovech bude od 1. července pro všechny cestující zdarma. Druhé největší město Plzeňského kraje se tak stane prvním v regionu, které k bezplatné MHD přistoupí.
Dosud si cestující kupují plnocennou jízdenku za osm korun přímo u řidiče. Právě to podle místostarosty Pavla Stroleného (ANO) provoz zdržuje. Radnice proto počítá nejen se zrušením jízdného, ale také s dalšími změnami, které mají dopravu zrychlit a zatraktivnit.
Autobusy budou nově zastavovat na znamení a cestující budou moci nastupovat všemi dveřmi. Město chce zároveň upravit systém linek tak, aby byl pro obyvatele praktičtější.
Lepší spojení i pro zaměstnance firem
Jednou z novinek bude zajíždění autobusů do průmyslové zóny Pod Borem. Město tím reaguje na požadavky tamních firem, které potřebují lépe zajistit dopravu zaměstnanců do práce i zpět.
Klatovská MHD má v současnosti tři pravidelné linky a v létě navíc linku ke koupališti. Radnice věří, že po zrušení jízdného budou lidé autobusy využívat častěji než dosud.
„Bude více zastávek a také body, kde se linky budou potkávat a kde budou moci lidé přestupovat,“ uvedl Strolený.
Město zaplatí přes deset milionů korun ročně
Na provoz MHD dávají Klatovy ročně přibližně 7,5 až osm milionů korun. Po zavedení bezplatné dopravy bude město muset dopravci nahradit také výpadek tržeb z jízdného, který činí zhruba 2,5 milionu korun ročně. Celkové náklady tak přesáhnou deset milionů korun.
Radnice už počítá s tím, že bezplatná doprava bude součástí i budoucí soutěže na dopravce. „Příští rok už budeme muset soutěžit nového dopravce od roku 2029. V podmínkách bude mít MHD zdarma,“ řekl Strolený.
Autobus každých 15 až 25 minut
Dnes jezdí městské autobusy v intervalu zhruba 30 až 35 minut. Klatovy chtějí systém upravit tak, aby na zastávku přijel některý autobus každých 15 až 25 minut.
Radnice se zaměřuje mimo jiné na cestující, kteří přijíždějí vlakem nebo autobusem na nádraží a do centra města dnes často chodí pěšky. Cesta jim trvá zhruba 20 minut. Podle Stroleného by se jim nově mělo vyplatit na autobus počkat.
Město proto plánuje také aplikaci, která cestujícím ukáže aktuální polohu autobusů. „Aby lidé viděli, že má smysl na něj počkat,“ dodal místostarosta.
Obchvat pomohl, aut je ale v centru stále hodně
Klatovy si od bezplatné MHD slibují také omezení automobilové dopravy v centru. Po otevření obchvatu v prosinci 2024 sice aut ve městě ubylo, podle vedení radnice však méně, než se očekávalo.
Po části silnice I/20, která vede městem, stále jezdí velké množství osobních i nákladních aut. Město je zatím nemůže omezit zákazem. Podle Stroleného se proto radnice dohodla s Ředitelstvím silnic a dálnic, že část silnice převezme město a další úsek kraj. Teprve poté bude možné omezit tranzitní nákladní dopravu. Převod bude možný po kolaudaci obchvatu, kde se ještě dokončují cyklostezky a terénní úpravy.