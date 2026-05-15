Klatovy zavedou od července MHD zdarma. Chtějí dostat auta z centra

Město Klatovy července nabídne městskou hromadnou dopravu zdarma všem cestujícím. Radnice si od opatření slibuje rychlejší provoz autobusů, méně aut v centru a lepší spojení do průmyslové zóny Pod Borem. Město za bezplatnou dopravu zaplatí ročně zhruba o 2,5 až tři miliony korun více než dosud.

Městská hromadná doprava v Klatovech bude od 1. července pro všechny cestující zdarma. Druhé největší město Plzeňského kraje se tak stane prvním v regionu, které k bezplatné MHD přistoupí.

Dosud si cestující kupují plnocennou jízdenku za osm korun přímo u řidiče. Právě to podle místostarosty Pavla Stroleného (ANO) provoz zdržuje. Radnice proto počítá nejen se zrušením jízdného, ale také s dalšími změnami, které mají dopravu zrychlit a zatraktivnit.

Autobusy budou nově zastavovat na znamení a cestující budou moci nastupovat všemi dveřmi. Město chce zároveň upravit systém linek tak, aby byl pro obyvatele praktičtější.

Lepší spojení i pro zaměstnance firem

Jednou z novinek bude zajíždění autobusů do průmyslové zóny Pod Borem. Město tím reaguje na požadavky tamních firem, které potřebují lépe zajistit dopravu zaměstnanců do práce i zpět.

Klatovská MHD má v současnosti tři pravidelné linky a v létě navíc linku ke koupališti. Radnice věří, že po zrušení jízdného budou lidé autobusy využívat častěji než dosud.

„Bude více zastávek a také body, kde se linky budou potkávat a kde budou moci lidé přestupovat,“ uvedl Strolený.

Město zaplatí přes deset milionů korun ročně

Na provoz MHD dávají Klatovy ročně přibližně 7,5 až osm milionů korun. Po zavedení bezplatné dopravy bude město muset dopravci nahradit také výpadek tržeb z jízdného, který činí zhruba 2,5 milionu korun ročně. Celkové náklady tak přesáhnou deset milionů korun.

Radnice už počítá s tím, že bezplatná doprava bude součástí i budoucí soutěže na dopravce. „Příští rok už budeme muset soutěžit nového dopravce od roku 2029. V podmínkách bude mít MHD zdarma,“ řekl Strolený.

Autobus každých 15 až 25 minut

Dnes jezdí městské autobusy v intervalu zhruba 30 až 35 minut. Klatovy chtějí systém upravit tak, aby na zastávku přijel některý autobus každých 15 až 25 minut.

Radnice se zaměřuje mimo jiné na cestující, kteří přijíždějí vlakem nebo autobusem na nádraží a do centra města dnes často chodí pěšky. Cesta jim trvá zhruba 20 minut. Podle Stroleného by se jim nově mělo vyplatit na autobus počkat.

Město proto plánuje také aplikaci, která cestujícím ukáže aktuální polohu autobusů. „Aby lidé viděli, že má smysl na něj počkat,“ dodal místostarosta.

Obchvat pomohl, aut je ale v centru stále hodně

Klatovy si od bezplatné MHD slibují také omezení automobilové dopravy v centru. Po otevření obchvatu v prosinci 2024 sice aut ve městě ubylo, podle vedení radnice však méně, než se očekávalo.

Po části silnice I/20, která vede městem, stále jezdí velké množství osobních i nákladních aut. Město je zatím nemůže omezit zákazem. Podle Stroleného se proto radnice dohodla s Ředitelstvím silnic a dálnic, že část silnice převezme město a další úsek kraj. Teprve poté bude možné omezit tranzitní nákladní dopravu. Převod bude možný po kolaudaci obchvatu, kde se ještě dokončují cyklostezky a terénní úpravy.

Dalibor Martínek: Praha mimo žebříček. Nadané děti se nemusí dostat ani na střední

V Praze jsou šance na přijetí na střední školu nejmenší
Dalibor Martínek

Přijímačky na střední školy letos dopadly dobře. Devět z deseti žáků bylo přijato, vyplývá z výsledků, které zveřejnil státní Cermat. Jen Praha „vyniká“. Je z hlediska přijetí na střední o vagon nejhorší v zemi.

V prvním kole přijaly střední školy do čtyřletých oborů 117 tisíc uchazečů. To znamená 90 procent z celkového počtu přihlášených. To vypadá jako pěkné číslo, zdá se, že v přijímacím řízení je vše v pořádku, není zdánlivě důvod k nějakému pohoršení. Jenže, pohled na detail ukazuje, jak šílenou máme v zemi situaci.

Devadesát procent vypadá dobře. Dokud se nepodíváte na Prahu

V Praze, která stahuje chytré hlavy z celé země a tvoří třicet procent HDP Česka, se na střední školy dostalo „jen“ osmdesát procent uchazečů. A to ne proto, že by pražské děti byly hloupější než jinde. Opak je pravdou. Je to kvůli tomu, že zřizovatelé, město Praha a městské části, nedokáží vytvořit dostatečnou kapacitu vzdělávacích zařízení.

Je to téma letité, paradoxně bez škrábance na politické prestiži prochází všem politikům, kteří vyhrávají volby. Je to nepochopitelné, i jejich děti přece chtějí studovat.

Stejná zkouška, úplně jiná realita

Pro ilustraci: například na čtyřleté gymnázium v Klášterci nad Ohří byl průměrný počet bodů v jednotné státní zkoušce, které stačily k přijetí, 49 procent. Nejnižší počet, který ještě dostal žáka na střední, bylo 23 bodů. Což ve zkratce znamená, že žák mohl klidně odpovědět na tři ze čtyř otázek špatně, přesto se dostal.

Na gymnázium Na Vítězné pláni v Praze ani 85 procent správných odpovědí nestačilo ke přijetí, průměr správných odpovědí byl přes 90 procent. Na Keplerce byl průměr správných odpovědí 92 procent, dvě třetiny uchazečů se nedostaly.

V Moravskoslezském kraji se na střední dostalo 94 procent žáků, stejně jako na Vysočině. V Praze 80 procent, přestože žáci dosahovali v průměru mnohem lepších výsledků. Na Mendelovo gymnázium v Opavě, nejprestižnější školu kraje, stačilo k přijetí 71 procent správných odpovědí.  

Praha bere chytré hlavy, ale nemá pro ně lavice

„Magistrát hlavního města Prahy dlouhodobě neřeší kapacity středních škol. Praha jako zřizovatel, a tedy ten, kdo je za kapacity škol zodpovědný, mrhá potenciálem dětí,“ uvedl ministr školství Robert Plaga. A tím si myje ruce. Praha se svými 180 miliardami korun na účtech zatím jen teoreticky zvažuje výstavbu kampusu v Letňanech za dvě miliardy korun. Což je řešení zatím jen teoretické, a přitom nedostatečné.

Výsledkem alibismu českého takzvaně bezplatného vzdělávacího systému je, že Pražáci platí desítky tisíc korun soukromým subjektům, aby připravily děti na vysoce konkurenční přijímací zkoušky na gymnázia. Jelikož to učitelé veřejných základních škol, tito prestižní státní zaměstnanci, nedokážou. Tisíce dětí si v hlavním městě zpestří jaro opakovačkami.

Vláda získá volnější ruku u miliard na obranu a stavby. Opozice mluví o riziku nekontrolovaného utrácení

Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů, která vládě umožní navyšovat výdaje na obranu i strategické infrastrukturní stavby nad rámec schválených rozpočtových limitů. Opozice varuje před rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti a hrozí Ústavním soudem.

Vláda zřejmě získá větší prostor pro zvyšování výdajů na obranu a vybrané strategické stavby. Poslanecká sněmovna v pátek schválila spornou novelu zákonů týkajících se veřejných rozpočtů, podle níž se výdaje na obranu převyšující dvě procenta hrubého domácího produktu nebudou až do roku 2036 započítávat do schválených výdajových rámců státního rozpočtu.

Podobná výjimka se má týkat také strategických infrastrukturních staveb podle liniového zákona. V praxi to znamená, že vláda bude moci navyšovat výdaje státního rozpočtu na vybrané dopravní a infrastrukturní projekty nad rámec dosavadních limitů.

S návrhy přišla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Ta kritiku odmítá a tvrdí, že změny mají umožnit pružnější financování klíčových priorit státu, zejména obrany a strategické infrastruktury. 

Opozice však novelu ostře kritizuje. Podle jejích zástupců hrozí, že změny oslabí pravidla rozpočtové odpovědnosti a otevřou cestu k nekontrolovanému utrácení. Varují také před dalším růstem státního dluhu. Vadí jim rovněž možnost, že by vláda v některých případech mohla upravovat rozpočet bez předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny.

"Tento zákon sám o sobě neznamená zvýšení deficitu ani o jednu jedinou korunu," prohlásila ministryně Schillerová v reakci na kritiku opozice. Opakovaně zdůrazňovala závazek vlády udržovat schodek veřejných financí bezpečně pod třemi procenty HDP. Uvedla také, že podle pravidel, která po sobě zanechala bývalá vláda Petra Fialy (ODS), by nebyl státní rozpočet sestavitelný v rámci zákona. Zákon označila za rozumný a nemá podle ní alternativu.

Kvůli sporným částem novely chce opozice podat stížnost k Ústavnímu soudu. Pro přijetí zákona hlasovalo 91 poslanců vládní koalice. Proti bylo 68 opozičních poslanců. Předlohu nyní posoudí Senát.

 

