Lipavský odchází od Pirátů. V něčem se názorově rozcházíme, uvedl

Jan Lipavský požádal o ukončení členství v pirátské straně. Potvrdil zároveň, že jako ministr zahraničí předá svoji demisi premiérovi Petru Fialovi (ODS). Oznámil to dosavadním spolustraníkům na jejich internetovém fóru. Lipavský byl členem Pirátů od podzimu 2015.

Lipavský uvedl, že respektuje výsledky hlasování členské základny o konci Pirátů ve vládě. S odchodem Pirátů do opozice se ale neztotožňuje a v některých ohledech se se stranou názorově rozchází, poznamenal. „Stejně tak se neztotožňuji s řadou věcí, které zazněly minulý týden na tiskové konferenci ve Sněmovně. Proto přistupuji k tomuto kroku,“ dodal.

Poté, co Fiala oznámil návrh na odvolání končícího pirátského šéfa Ivana Bartoše z vlády kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení, například poslankyně Olga Richterová řekla, že slabý premiér podlehl kmotrům. Podle šéfa poslanců Jakuba Michálka tlačila premiéra k tomuto kroku část občanských demokratů, a to i slovy o jeho konci.

„Děkuji Pirátům za všechny příležitosti, které jsem díky nim získal. Děkuji také za celou řadu osobních přátelství a nezapomenutelných zážitků. Vždy jsem si vážil otevřené vnitrostranické diskuse, do které jsem rád vstupoval, promítal do ní své představy o fungování středové a liberální strany, a to včetně snahy o zásadní reformu vnitřního fungování,“ dodal Lipavský směrem k členům strany.

Fiala v pondělí řekl, že si dovede představit, že Lipavský zůstane v kabinetu jako nestraník, když s tím budou souhlasit všechny čtyři strany vládní koalice. Se šéfem diplomacie jednal, Lipavský se ke své případné budoucnosti v kabinetu zatím nevyjádřil.

Prezident Petr Pavel v pondělí přijal Fialův návrh na Bartošovo odvolání z pozice vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj. Zároveň souhlasil s pověřením vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) ode dneška dočasným výkonem funkce ministra.

Demisi kromě Lipavského předá také ministr pro legislativu Michal Šalomoun. Fiala nebude navrhovat obsazení jeho postu, nebude ani pozice vicepremiéra pro digitalizaci, kterou zastával Bartoš.

