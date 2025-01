Jednání s Ukrajinou blokuje Zelenskyj, tvrdí Putin. Nesmysl, Putinova touha zabíjet je nekonečná, reagoval ukrajinský prezident

Jednání s Ukrajinou by podle ruského prezidenta Vladimira Putina byla možná, ale ne s jejím prezidentem Volodymyrem Zelenským. Putin to uvedl v rozhovoru se státní televizí Rossija 1. Na straně Ukrajiny, kam před téměř třemi lety vyslal ruská vojska, nevidí ochotu jednat. Prezident Zelenskyj později na Telegramu uvedl, že šéf Kremlu znovu potvrdil, že se bojí vyjednávání, silných vůdců a dělá vše pro to, aby válku protáhl.

Jednání s Ukrajinci by podle Putina byla komplikovaná. Šéf Kremlu tvrdí, že Zelenskyj je v úřadu nelegitimně, protože v něm zůstává nad rámec svého mandátu a nemá pravomoc podepisovat dokumenty. Putin je přitom v Rusku u moci převážnou část období po roce 2000. Drží se u ní díky úpravě ústavy, která mu umožňuje v čele Ruska zůstat případně až do roku 2036.

Pětileté funkční období Zelenského oficiálně vypršelo loni v květnu, a od té doby ruská propaganda šíří tvrzení o jeho nelegitimitě, připomíná server Meduza. Ukrajinské zákony zakazují uspořádání voleb v době válečného stavu, který země vyhlásila poté, co ji Rusko na Putinův příkaz v roce 2022 napadlo. V samotné Ukrajině panuje shoda na tom, že dokud je v zemi válka, zůstává Zelenskyj hlavou státu.

„Každý jeho (Putinův) krok a všechny jeho cynické triky jsou zaměřeny na to, aby byla válka nekonečná,“ napsal v úterý večer Zelenskyj na sociální síti, kde obvinil ruského prezidenta, že dělá vše proto, aby mohl „pokračovat v zabíjení“ nebo dosáhl pauzy v bojích a mohl pokračovat v hybridních útocích a chystat novou invazi.

Putin podle agentury Interfax také řekl, že Ukrajina má v současnosti prakticky nulovou suverenitu a že pokud by ji západní země přestaly financovat, vydrží vedení v Kyjevě nejvýše dva měsíce. „Pokud přestanou přicházet peníze,... všechno skončí za měsíc, měsíc a půl nebo dva,“ tvrdí Putin.

Zelenskyj v říjnu 2022 podepsal nařízení, které znemožňuje diplomatická jednání ukrajinských představitelů s Putinem. Stalo se to krátce poté, co Rusko anektovalo čtyři ukrajinské oblasti. V neděli Zelenskyj vysvětlil, že tento dekret byl namířen proti separatistům v situaci, kdy se Rusko snažilo vyvíjet tlak na Ukrajinu mnoha různými způsoby.

