Trump dal Putinovi ultimátum. Mír, nebo cla

Americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil Rusku vysokými cly, pokud nebude brzy uzavřena dohoda o ukončení války na Ukrajině. Trump to uvedl na své síti Truth Social.

Uvalením vysokých cel, poplatků a dalších sankcí Trump pohrozil Moskvě nejen v případě veškerého ruského zboží prodávaného do USA, ale také do dalších „podílejících se“ zemí. Které by to měly být, ale prezident neupřesnil.

„Dohodněte se teď a zastavte tuto směšnou válku! Bude to jenom horší. Pokud neuzavřeme dohodu, a brzy, nemám jinou možnost než uvalit vysoké daně, cla a sankce na cokoliv prodaného Ruskem do Spojených států,“ napsal Trump. Zdůraznil, že není jeho plánem Rusku ubližovat. „Miluji ruský lid a vždy jsem měl velmi dobrý vztah s prezidentem (Vladimirem) Putinem,“ napsal Trump. „Skončeme tuto válku, která by nikdy nezačala, kdybych byl prezidentem. Je čas uzavřít dohodu. Už by neměly být ztraceny žádné životy,“ uzavřel.

Rusko vede válku na Ukrajině už téměř tři roky, od invaze na konci února 2022. Ukrajina se brání s vojenskou i finanční pomocí především západních zemí, podpora Spojených států je pro ukrajinské válečné úsilí v mnoha ohledech klíčová. Rusko ale i tak v posledních měsících za cenu výrazných ztrát na východě Ukrajiny postupuje.

Ukončit válku za jediný den? Aneb první z nesplněných slibů

Od počátku invaze v únoru 2022 už také Evropská unie, USA, Británie a některé další země na Rusko uvalily řadu hospodářských sankcí.

Trump, který v minulosti kritizoval rozsáhlou americkou pomoc bránící se zemi, v předvolební kampani sliboval, že konflikt do 24 hodin od návratu do Bílého domu ukončí, což se nestalo. Několik dní před pondělní inaugurací připustil, že dojednání míru může trvat měsíce.

Trump se s Putinem sešel za svého prvního mandátu v roce 2018 v Helsinkách, podle amerického prezidenta se nyní dojednává další setkání. Kdy by se tak mohlo stát, není jasné. Putin má ztížený pohyb po světě, protože na něj Mezinárodní trestní tribunál v Haagu (ICC) předloni v březnu vydal zatykač kvůli podezření z podílu na nezákonném zavlečení ukrajinských dětí do Ruska.

Trump také v příspěvku na Truth Social napsal, že „nesmíme nikdy zapomenout, že Rusko nám pomohlo vyhrát druhou světovou válku a přišlo při tom o téměř 60 milionů životů.“ Počet civilních i vojenských obětí války v Sovětském svazu přitom čeští vojenští historici odhadují na zhruba 24 až 26 milionů.

Vysoká cla na zboží plánuje Trump zavést i vůči Mexiku, Kanadě nebo Číně.

