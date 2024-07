Biden už si připouští, že možná bude muset z kampaně odstoupit

Americký prezident Joe Biden si začíná připouštět, že by nemusel vyhrát listopadové volby a že možná bude muset z klání o nejvyšší úřad odstoupit, uvedl dnes list The New York Times (NYT) s odvoláním na několik lidí z prezidentova okolí.

Agentura Reuters s odkazem na tři zdroje zase uvedla, že podle některých představitelů Demokratické strany je Bidenovo odstoupení z kampaně už jen otázkou času. Jeden zdroj Reuters doslova uvedl, že prezident nad touto věcí „hloubá“.

Jeden ze zdrojů NYT blízkých Bidenovi upozornil, že prezident se ještě nerozmyslel, zda z volebního klání skutečně odejde, když tři týdny trval na tom, že není téměř nic, co by ho k tomu mohlo přimět. Jiný však uvedl, že „realita se ukazuje“ a že by nebylo překvapením, kdyby Biden brzy již učinil prohlášení, v němž by jako svého nástupce podpořil viceprezidentku Kamalu Harrisovou.

Americká média během čtvrtečního dne informovala, že bývalá šéfka americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová i současní lídři Demokratické strany v Kongresu v uplynulých dnech Bidenovi naznačili, že by měl vzdát boj o znovuzvolení. Prezidentovi mimo jiné řekli, že jeho kandidatura by mohla demokratům uškodit v kongresových volbách. Podle informací deníku The Washington Post (WP) v zákulisí vyjádřil pochybnosti o Bidenových nadějích na vítězství také exprezident Barack Obama.

Nejstarší prezident v dějinách USA zůstává pod tlakem stranických kolegů tři týdny po katastrofální televizní debatě se svým republikánským rivalem Donaldem Trumpem, která vyvolala mezi demokraty paniku ohledně jeho schopnosti vést plnohodnotnou kampaň. Dvacítka demokratických zákonodárců již veřejně 81letého Bidena vyzvala, aby kandidaturu vzdal, postoj stranických lídrů ale dosud nebyl příliš jasný.

Definitivně by demokraté mohli Bidena potvrdit jako kandidáta na prezidenta už zhruba za dva týdny, tedy před nominačním sjezdem konaným od 19. srpna. „Je na prezidentovi, aby se rozhodl, zda bude kandidovat. Všichni ho povzbuzujeme, aby se rozhodl, protože čas se krátí,“ prohlásila minulý týden Pelosiová, zatímco Biden trval na tom, že nikam neodchází.

Prezident je však po intervencích kongresových lídrů otevřenější argumentům o ukončení kandidatury, píše list NYT s odvoláním na nejmenované demokraty. „Biden nijak nedal najevo, že by měnil názor ohledně setrvání v kampani, uvedli demokraté, je však ochoten naslouchat hlavním bodům nových a znepokojivých průzkumů a ptá se na to, jak by mohla zvítězit jeho viceprezidentka Kamala Harrisová,“ uvedl deník.

