Účet za válku v Íránu. Spojené státy už jsou v tom za více než bilion
Americká účast ve válce s Íránem už podle neveřejných údajů vyšla na více než 47 miliard dolarů, tedy přes bilion korun. Jen doplnění spotřebované munice má stát přes 29 miliard dolarů a další miliardy může spolknout oprava amerických základen po íránských útocích. Čísla se dostávají na veřejnost krátce před volbami do Kongresu, v nichž se republikáni Donalda Trumpa potýkají i s politickými dopady nepopulární války.
Účet Spojených států za válku s Íránem dál rychle roste. Náklady americké strany už podle agentury Reuters přesáhly 47 miliard dolarů, tedy zhruba bilion korun. Oproti červencovému odhadu amerického ministerstva obrany jde o nárůst o více než čtvrtinu.
Největší položkou je doplnění munice spotřebované během konfliktu. Jen na ni připadá více než 29 miliard dolarů, tedy zhruba 635 miliard korun. Celková suma zahrnuje také provozní náklady spojené s leteckými operacemi nebo podporou kybernetických aktivit.
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jednání o ukončení války na Ukrajině zaznamenávají výrazný posun a že osobní schůzka Vladimira Putina s Volodymyrem Zelenským by se mohla uskutečnit velmi brzy. Jeho vyjádření přichází v době zesíleného diplomatického úsilí Washingtonu a před plánovaným listopadovým jednáním zástupců Ukrajiny, Ruska a Spojených států.
Dojde na osobní kontakt? Trump promluvil o setkání Putina se Zelenským
Politika
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jednání o ukončení války na Ukrajině zaznamenávají výrazný posun a že osobní schůzka Vladimira Putina s Volodymyrem Zelenským by se mohla uskutečnit velmi brzy. Jeho vyjádření přichází v době zesíleného diplomatického úsilí Washingtonu a před plánovaným listopadovým jednáním zástupců Ukrajiny, Ruska a Spojených států.
Konečný účet ale může být ještě výrazně vyšší. Současné odhady podle Reuters zřejmě nezahrnují rozsáhlé náklady na opravy amerických základen poškozených íránskými raketovými a dronovými útoky. Pentagon na žádost o komentář k neveřejným číslům zatím nereagoval.
Válka se stává tématem před volbami
Informace o rostoucích nákladech přicházejí krátce před listopadovými volbami do Kongresu. Republikáni prezidenta Donalda Trumpa se v kampani musí vypořádat také s dopady války, kterou Spojené státy a Izrael rozpoutaly koncem února.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Konflikt se přitom podle Reuters promítá i do domácí politiky. Rostoucí ceny energií negativně zasáhly podporu republikánských kandidátů i samotného Trumpa. Rostoucí vojenský účet tak přidává další politicky citlivé téma právě v závěru předvolebního souboje.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.