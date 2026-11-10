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newstream.cz Politika Trump hlásí konec války s Íránem. Teď chce dlouhodobou dohodu

Trump hlásí konec války s Íránem. Teď chce dlouhodobou dohodu

Donald Trump
ČTK
ČTK, fry
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Donald Trump prohlásil, že válka s Íránem je z vojenského hlediska „fakticky u konce“ a Spojené státy nyní pouze udržují současný stav. Washington se podle něj soustředí na dlouhodobé řešení íránského jaderného programu, zatímco Katar mezi oběma stranami zprostředkovává jednání. Konflikt přitom Trumpa zasáhl i doma: zdražení ropy a pohonných hmot se podle něj promítlo do volebního debaklu republikánů, kteří přišli o většinu v obou komorách Kongresu.

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že válka s Íránem je z vojenského hlediska prakticky u konce. „Z vojenského hlediska je Írán fakticky u konce,“ řekl při předem neohlášené návštěvě tiskové místnosti Bílého domu po jednání s katarským premiérem Muhammadem bin Abdarem Rahmánem Sáním. „Prostě jen udržujeme status quo,“ dodal podle agentury AP. Spojené státy se podle něj nyní snaží zajistit dlouhodobé řešení, které zabrání tomu, aby íránský jaderný program představoval hrozbu.

Katar v jednáních vystupuje jako prostředník mezi Washingtonem a Teheránem. Premiér Sání po schůzce s Trumpem a viceprezidentem J. D. Vancem uvedl, že rozhovory byly pozitivní. „Jsem vděčný za konstruktivní rozhovory o dosažení dohody a nastolení míru v regionu,“ napsal na síti X.

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Válka zasáhla Trumpa i doma

Spojené státy a Izrael rozpoutaly válku s Íránem na konci února společnými údery. Trump tehdy tvrdil, že cílem je odstranění íránského režimu a že konflikt potrvá několik týdnů. Írán ale následně začal útočit mimo jiné na lodě v Hormuzském průlivu, což přispělo k prudkému růstu cen ropy a následně také k výraznému zdražení pohonných hmot na amerických čerpacích stanicích.

Dopady války se podle dodaného textu nakonec promítly i do americké domácí politiky. Demokraté ve volbách do Kongresu získali většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu a Trump po volbách připustil, že republikánské ztráty s válkou v Íránu souvisely. Svého rozhodnutí zahájit konflikt ale nelituje.

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