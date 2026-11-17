Putinova válka decimuje ruské muže. Tvrdě dopadá na chudší regiony a podkopává budoucnost země
Putinova válka si v Rusku vybírá stále vyšší daň. Muži v produktivním věku umírají ve velkém, nejtvrději přitom konflikt dopadá na chudší regiony Sibiře a Dálného východu.
Válka proti Ukrajině decimuje generaci ruských mužů a dál prohlubuje demografickou krizi země. Podle důvěrných údajů ruského statistického úřadu Rosstat se konflikt v roce 2025 stal nejčastější příčinou úmrtí mužů v produktivním věku narozených ve většině ruských regionů. U mužů mladších 40 let připadala na válku více než polovina všech úmrtí v celé zemi.
Dopady konfliktu jsou přitom mezi jednotlivými částmi Ruska výrazně nerovnoměrné, uvádí ve svém textu agentura Bloomberg. Zatímco Moskva a Petrohrad jsou zasaženy méně, největší ztráty nesou chudší oblasti na východě země. U mužů mladších 40 let narozených na Dálném východě a na Sibiři byla válka v roce 2025 příčinou zhruba dvou třetin všech úmrtí. U mužů narozených v Moskvě šlo o méně než jednu třetinu.
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Chudé regiony platí nejvyšší cenu
Rozdíl je ještě výraznější při pohledu na všechny muže ve věku 18 až 59 let. V Moskvě připadá podle dat přibližně jeden padlý na tisíc mužů v produktivním věku. V Zabajkalském kraji při hranici s Čínou je tato míra téměř třicetkrát vyšší. Právě v chudších východních regionech, kde žije také mnoho příslušníků ruských etnických menšin, už válka předstihla srdeční choroby a rakovinu jako hlavní příčinu úmrtí mužů v produktivním věku.
Bloomberg už dříve uvedl, že od února 2022 do srpna 2026 zemřelo v souvislosti s válkou téměř 400 tisíc lidí. Skutečný počet má být téměř jistě vyšší kvůli zpoždění v evidenci úmrtí i obtížím s vyzvedáváním těl z bojiště. Další stovky tisíc Rusů utrpěly vážná zranění a přibližně 650 tisíc lidí od začátku plnohodnotné invaze natrvalo odešlo ze země.
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Data přicházejí ve chvíli, kdy se Vladimir Putin před summitem s Donaldem Trumpem a Si Ťin-pchingem snaží na mezinárodní scéně působit jako lídr silného a neústupného Ruska. Kreml podle textu zároveň dlouhodobě omezuje zveřejňování údajů o válečných ztrátách. Rusko naposledy oficiálně oznámilo celkový počet padlých v září 2022, kdy tehdejší ministr obrany Sergej Šojgu hovořil o 5937 mrtvých vojácích.
Válka zároveň podkopává Putinovu vlastní snahu zastavit demografický úpadek země. Podle projekce Rosstatu z roku 2023 má počet obyvatel Ruska během příštích dvou desetiletí klesnout téměř o 6,5 milionu na zhruba 139 milionů. Menší populace by přitom znamenala problém nejen pro ekonomický růst, ale také pro další doplňování armády.
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