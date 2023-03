Hlídat emise budou i větší chovatelé dobytka. V Česku se to týká stovek podniků

Povinnost dodržovat stanovené limity škodlivých plynů a látek vypouštěných do ovzduší by se nově měla vztahovat nejen na průmyslové podniky či chovatele prasat, ale i na velkochov hovězího dobytka. Shodli se na tom ministři životního prostředí zemí Evropské unie, kteří dojednali společný přístup k novele směrnice o průmyslových emisích. V Česku se pravidla nově dotknou několika set chovatelů.

Reklama

Podniky zahrnuté do směrnice mají také kromě samotných limitů závazně respektovat například pravidla pro energetickou účinnost či nakládání s vodou. Norma počítá také s možností limity dočasně uvolnit v krizových situacích. Unijní země se na její konečné podobě nyní musejí shodnout s Evropským parlamentem.

Gates investuje do klimatického start-upu, který zastaví kravské pšouky Leaders Americký miliardář a spoluzakladatel softwarové společnosti Microsoft Bill Gates investuje do australského technologicko-klimatického start-upu. Jde o firmu, která pracuje na zmírnění emisí metanu pocházejícího ze zažívacího traktu krav, informovala dnes BBC. Gates už se delší dobu otevřeně vyjadřuje k dopadům výroby masa na životní prostředí. ČTK Přečíst článek

EU rozšiřuje pravidla přijatá v roce 2010 tak, aby je muselo respektovat více podniků znečišťujících svou činností životní prostředí. Zásadní část firem, které musejí dodržovat limity stanovené směrnicí, tvoří energetické a další velké průmyslové podniky. Podle včera schválené pozice členských zemí by se měla vztahovat i na další společnosti, včetně velkochovů dobytka.

Ministr Hladík s normou souhlasí

"Jde o vyvážený kompromis mezi ochranou životního prostředí, zapojením veřejnosti a dopady na průmysl, zaměstnanost a zemědělství," komentoval normu nový český ministr životního prostředí Petr Hladík, který v Bruselu absolvoval své první jednání s unijními kolegy. "Z pohledu České republiky je to naprosto akceptovatelné, především z hlediska emisí čpavku," dodal k zahrnutí chovatelů skotu. Těch by do působnosti nových pravidel mělo v Česku spadat mezi dvěma a třemi stovkami.

Rána drůbežářskému průmyslu. Kvůli chřipce je nutné vybít sedminu tuzemského chovu Money Ve velkochovu v Brodu nad Tichou na Tachovsku se virus ptačí chřipky šíří i do dalších částí chovu. Zlikvidovat tak bude nutné všech téměř 750 tisíc nosnic chovaných ve třech samostatných halách. ČTK to dnes řekl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá v úterý řekla, že všechny slepice v areálu firmy představují 15 procent slepic v ČR. ČTK Přečíst článek

Reklama

Evropská komise původně navrhovala i zahrnutí menších chovů od hranice 150 dospělých krav. To podle představ Bruselu mělo obsáhnout 60 procent čpavku a 43 procent metanu, jimiž evropští chovatelé znečišťují ovzduší a vodu.

Povinnost se týká větších chovatelů

Některé země včetně Polska, Německa či Itálie však hovořily o zbytečné zátěži pro farmáře a prosazovaly vyškrtnutí menších chovatelů. Státy se nakonec shodly na prahu 350 chovaných krav, což severské země nebo Nizozemsko kritizovaly jako málo ambiciózní přístup ke snižování emisí. Výjimku navíc mají mít venkovní chovy.

Veganské máslo, mléko či „netuňák“? Zapomeňte, Brusel je proti Money Označování rostlinných alternativ potravin jako například vegetariánské máslo, vejce nebo alternativa mléka je podle ministerstva zemědělství (MZe) porušením unijních nařízení. Stanovisko, které není právně závazné, zveřejnila koncem ledna Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Upozornila na to organizace ProVeg Česko, která se zaměřuje na zvyšování povědomí o rostlinných alternativách potravin. ČTK Přečíst článek

V současnosti se v Česku povinnost kontrolovat hladiny vypouštěných škodlivých látek týká přibližně 1500 průmyslových a zemědělských podniků, z toho téměř třetinu tvoří chovatelé prasat. Po zavedení novely má celkový počet stoupnout na téměř dvě tisícovky.

Státy by měly letos vyjednávat o definitivním znění směrnice s europoslanci. Ti se na své pozici pro jednání zatím neshodli, z jejich řad však zněly hlasy o zahrnutí farem od počtu 300 chovaných krav.