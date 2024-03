Hamás bude trápit Izrael ještě roky, zato Netanjahu by nemusel ustát tlak, tvrdí americká rozvědka

Izrael bude čelit palestinskému hnutí Hamás ještě dlouhá léta, zatímco premiér Benjamin Netanjahu by nemusel ustát tlak veřejnosti na svou demisi a vypsání předčasných voleb. Uvádí to zpráva amerických tajných služeb, o níž informoval server The Times of Israel.

Rozvědky ve výročním hodnocení hrozeb také varují, že neustálé útoky jemenských povstalců na lodní dopravu v Rudém moři i na Izrael vytvářejí reálné riziko širší eskalace konfliktu.

„Izrael bude pravděpodobně ještě několik let čelit přetrvávajícímu ozbrojenému odporu Hamásu a izraelská armáda bude mít problémy s likvidací podzemní infrastruktury Hamásu, která ozbrojencům umožňuje ukrývat se, zotavovat se a překvapovat izraelské síly,“ uvádí se ve zprávě amerických tajných služeb (DNI), kterou zveřejnil Washington souběžně se slyšením jejich šéfů v Senátu. Spojené státy považují Hamás za teroristickou organizaci.

USA se podle této zprávy také domnívají, že čelní představitelé Íránu říjnový útok Hamásu proti Izraeli neorganizovali ani o něm předem nevěděli a že Izrael i Írán se snaží vyhnout otevřené válce. Eskalovat by však mohl konflikt proti libanonskému hnutí Hizballáh. Ten se v současnosti omezuje na přeshraniční ostřelování, případně letecké údery Izraele proti představitelům této Íránem podporované militantní skupiny.

„Hizballáh pečlivě odměřuje tento tlak na Izrael ze severu a současně se snaží vyhnout větší válce, která by zdevastovala Hizballáh i Libanon. Vedení Hizballáhu však během nadcházejícího roku pravděpodobně zváží celou řadu odvetných možností v závislosti na izraelských akcích v Libanonu během nadcházejícího roku,“ uvádí tajné služby.

Zpráva také upozorňuje na domácí tlaky, jimž čelí premiér Netanjahu, a předpovídá, že životnost jeho vlády může být ohrožena. „Nedůvěra v Netanjahuovu schopnost vládnout se ještě prohloubila a rozšířila napříč veřejností, a to byla hluboká už před válkou. Očekáváme rozsáhlé protesty požadující jeho odstoupení a nové volby. Je možné, že nastoupí jiná, umírněnější vláda,“ uvádí se v hodnocení.

Izrael vede proti Hamásu válku v Pásmu Gazy v odvetě za teroristický útok ze 7. října, kdy na izraelském území zahynulo na 1200 lidí. Dalších zhruba 250 osob zavlekli ozbrojenci na palestinské území. Při prvním a dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu byla propuštěna přibližně polovina z rukojmích. Podle oznámení ministerstva zdravotnictví v Gaze, které spravuje Hamás, zahynulo od začátku války v důsledku bojů nejméně 31 112 Palestinců. Tyto údaje ovšem zahrnují i zabité bojovníky Hamásu. Netanjahu opakovaně prohlašuje, že cílem Izraele je Hamás v Pásmu Gazy zcela zničit.