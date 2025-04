Grónsko se k Trumpovi nemá. Země utužuje vztahy s Dánskem

Grónsko pracuje na utužení vztahů s Dánskem, řekl podle agentury Reuters nový premiér autonomního území Dánského království Jens-Frederik Nielsen, který je poprvé na návštěvě Dánska ve své funkci.

Nielsen se tak na společné tiskové konferenci po boku dánské premiérky Mette Frederiksenové vyjádřil nedlouho poté, co se americký prezident Donald Trump několikrát vyslovil pro připojení největšího ostrova světa ke Spojeným státům.

„Nacházíme se v zahraničněpolitické situaci, která znamená, že se musíme více semknout,“ řekl Nielsen v Kodani. Prohlásil, že Grónsko vede s Dánskem dobrý dialog.

Rozšiřování amerického konzulátu

Grónský premiér dále kritizoval rozšiřování amerického konzulátu v grónském hlavním městě Nuuku. Podle něj to vyvolává nejistotu v grónské společnosti.

Frederiksenová dnes podle Reuters řekla, že se s grónským protějškem dohodla na zahájení modernizace vztahů mezi Grónskem a Dánskem.

Nielsen se stal premiérem na konci března po volbách, v nichž zvítězila jeho do té doby opoziční strana Demokraté, upřednostňující pomalejší cestu k nezávislosti ostrova.

Trump tvrdí, že Spojené státy potřebují Grónsko pro zajištění své národní bezpečnosti. Drtivá většina Gróňanů však zjevně odmítá stát se součástí USA. Nedávno se na ostrově konaly protiamerické demonstrace, které patřily k největším protestům v jeho historii.

