Gazprom pustil do Evropy o polovinu méně plynu. Na ziscích to nepozná, jsou rekordní

Dodávky ruského zemního plynu do Evropské unie od počátku letošního roku klesly o 48 procent. Včetně Británie se snížily o 49 procent.

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu pohrozil, že přeruší veškeré energetické dodávky do Evropské unie, pokud tento blok zavede cenový strop na ruský plyn. To zvyšuje nebezpečí, že některé země budou muset letos v zimě přistoupit k omezování dodávek plynu.

Navzdory nižším dodávkám do EU již dříve Gazprom oznámil, že v letošním prvním pololetí vydělal rekordních 2,5 bilionu rublů (zhruba bilion korun). Firma také očekává za celý letošní rok výrazně vyšší zisk než loni, kdy činil 2,09 bilionu rublů.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím sítě plynovodů. Kontrolu nad firmou má Kreml.

Loni Gazprom svým hlavním zákazníkům v zahraničí, včetně Evropy, Turecka a Číny a bez bývalých členských zemí Sovětského svazu, dodal celkem 185,1 miliardy metrů krychlových plynu. To bylo o 3,2 procenta více než v roce 2020, ale méně než v letech 2018 a 2019, kdy se vývoz pohyboval kolem 200 miliard metrů krychlových.

