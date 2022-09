Lukáš Kovanda: Na truc Putinovi. Němci Čechům posílají plyn z Norska

Do Česka v uplynulých sedmi dnech netekl žádný plyn z Ruska. Důvodem je odstavení plynovodu Nord Stream 1. Přesto se dodávky plynu z německé do české plynovodní sítě ztenčily jen o necelých 40 procent. Důvodem je fakt, že do Česka přes Německo nadále proudí plyn z jiných zemí, než je Rusko. Zejména se jedná o Norsko.

V uplynulých sedm dnech, od 31. srpna do 6. září, přiteklo do české plynovodní sítě z té německé v čistém vyjádření v průměru 184 gigawatthodin plynu denně. V posledních sedmi dnech, kdy ještě tekl plyn Nord Streamem 1, tedy od 24. do 30 srpna, to přitom bylo 294 gigawatthodin. Pokles odpovídá 37,5 procenta.

Do Česka nyní proudí plyn skrze dvě hraniční předávací stanice, oboje jsou právě na hranici s Německem v Krušných horách. První v Hoře svaté Kateřiny, druhá pak představuje německé zakončení plynovodu EUGAL (data viz zde). EUGAL je plynovod paralelní k plynovodu OPAL, jímž až do 30. srpna proudil do Česka právě ruský plyn z Nord Streamu 1. Nyní však plynovodem OPAL do Česka žádný plyn nepřitéká. Česko je tek zcela odříznuté od ruského plynu, avšak ani tak přítok plynu ze zahraničí zdaleka neklesá na nulu, což je jistě příznivá zpráva.

Dalšími hraničními předávacími stanicemi už pak plyn z Česka buď odtéká, což je případ Lanžhotu na hranicích se Slovenskem a Waidhausu na jihozápadní části hranice s Německem, nebo jimi žádný plyn neteče.

