Foltýn: Rusové Česko chápou jako nepřítele

Rusko si uvědomuje, že proti spojenému Západu nemůže uspět vojensky ani ekonomicky, proto se snaží rozložit každou zemi zvlášť. Na sněmovní konferenci o ruském subverzním působení to řekl vládní koordinátor strategické komunikace státu Otakar Foltýn. Evropa podle něj musí mít stejnou vůli jako Rusko, protože ve všem ostatním ho zvládne porazit. Evropskou pomoc Ukrajině, která čelí ruské invazi zhruba tisícovku dní, označil za nedostatečnou.

Foltýn připomněl, že Rusko již před delší dobou samo označilo Českou republiku za nepřátelský stát. „To, že je Rusko nepřítelem Západu, je vnitřní součástí jejich identity, ruský režim bez takovéhoto přístupu k Západu nemůže ani existovat," řekl. Je úplně jedno, co si o tom my myslíme a co chceme, doplnil Foltýn. „ČR chápou jako nepřítele, protože to potřebují pro udržení režimu, z toho se nevykecáme," doplnil.

Evropa podle něj pomáhá na Ukrajině nedostatečně. „Neustále kňouráme, jak Ukrajinci mají málo mužů. Mají, ale oni po nás žádné nechtějí, chtějí zbraně,“ uvedl. Ukrajina podle něj za poslední půlrok postavila 12 nových brigád, ale Západ poslal zbraně pouze pro tři. „Po nás chtějí zbraně a my jsme jim je nedali,“ doplnil. Potravinové balíčky podle něj války nevyhrávají.

Západ musí být jednotný

Rusko si podle Foltýna vyhodnotilo, že vojensky ani ekonomicky nyní na konflikt se Západem nemá, pokud západní země budou jednotné. „Proto v každé konkrétní zemi hraje samostatnou hru, která je komplementární s tím, co dělá v celé Evropě. A to je podrývání porozumění tomu, že čelíme nejhoršímu bezpečnostním riziku od konce druhé světové války,“ uvedl.

V každé země funguje něco jiného a Rusko to díky dlouhodobé špionáži zaměřené na porozumění jednotlivým státům dokáže vystihnout, konstatoval. „Vždy to má společného jmenovatele, a to je maximální nabourání důvěry vůči státu, institucím a vůči běžné mezilidské důvěře. Toto najdete jako společný jmenovatel v každé ruské informační operaci, protože vědí, že ekonomicky a vojensky by proti jednotnému Západu neuspěli ani náhodou,“ dodal.

