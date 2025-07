Fico ustoupil Bruselu. Boj za ruský plyn ale nevzdává

Slovensko v pátek umožní schválení 18. balíku sankcí Evropské unie proti Rusku. Ve videu zveřejněném na Facebooku to ve čtvrtek večer oznámil slovenský premiér Robert Fico, který řekl, že další odmítání podpory novým sankcím by poškodilo slovenské zájmy.

Slovensko blokovalo přijetí nových protiruských sankcí, neboť žádalo záruky k jiné iniciativě Evropské komise, se kterou Bratislava nesouhlasí a podle které má být postupně ukončen dovoz ruského plynu do unie. Komise v minulých dnech konkrétní záruky poskytla. Plán na ukončení dovozu ruského plynu do EU Fico označil za imbecilní a řekl, že Bratislava zahajuje další fázi souboje s EK v této věci.

„Je symbolické, že právě dnes 17. července jsme ukončili první etapu souboje s imbecilním návrhem Evropské komise zastavit po prvním lednu 2028 jakékoliv dodávky ruského plynu do Evropské unie,“ řekl Fico na úvod s odkazem na 33. výročí přijetí deklarace o svrchovanosti Slovenské republiky.

Fico dále poznamenal, že další blokování protiruských sankcí by už pro Slovensko nebylo přínosné. „Dávám proto instrukci našim zástupcům v Evropské unii, aby zítra (v pátek) uvolnili cestu k 18. sankčnímu balíku. Hned poté ale začíná druhá etapa našeho souboje s Evropskou komisí ve věci ruského plynu. Máme schválený jasný plán,“ prohlásil premiér. V pátek se v Bruselu schází k jednání ministři členských zemí odpovědní za unijní problematiku. Hlavním bodem jejich diskuse má být tento týden představený návrh nového víceletého finančního rámce EU po roce 2027, v programu však jsou i další body.

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v úterý uvedla, že Evropská komise na slovenské obavy reagovala. Komise navrhla Slovensku určité záruky a šéfka EK Ursula von der Leyenová zaslala dopis Ficovi. Šéfka EK v rámci záruk nabídla Slovensku například řešení přeshraničních poplatků v ropném a plynárenském sektoru či spolupráci komise se Slovenskem na posílení energetické bezpečnosti, na snížení cen elektřiny a plynu, jakož i v právních záležitostech ve věci ukončení dodávek ruského plynu. Spolu se Slovenskem také nabízí přípravu návrhů využití peněz z evropských fondů na kompenzaci případných negativních dopadů zastavení dovozu ruského plynu na domácnosti a průmysl.

EK v rámci 18. balíčku sankcí proti Rusku počítá s dalším omezením týkajícím se ruského energetického a bankovního sektoru či se snížením cenového stropu u ruské ropy.

