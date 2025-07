Fiala zkouší Fica uchlácholit, aby v EU neblokoval další balík protiruských sankcí

Premiér Petr Fiala (ODS) požádal předsedu slovenské vlády Roberta Fica, aby na úrovni Evropské unie neblokoval připravený 18. balík protiruských sankcí. V dopise uvedl, že je to důležité nejen kvůli ukrajinským civilistům, kteří čelí stále silnějšímu ruskému bombardování, ale také vzhledem ke společné historii a bolestné zkušenosti s agresivní politikou Moskvy a okupací. Fiala na dotaz ČTK potvrdil, že Fica v sobotu dopisem oslovil.

Slovensko podmiňuje svůj souhlas s 18. balíčkem sankcí EU vůči Moskvě za její pokračující agresi vůči Ukrajině vyřešením svých obav například ohledně budoucích dodávek plynu. Ke schválení sankcí je potřebný jednomyslný souhlas členských zemí evropského bloku. Fico v sobotu řekl, že chce jeho země do úterý dohodu s EU ohledně požadavků Bratislavy k plánu Evropské komise postupně do konce roku 2027 zastavit dovoz ruského plynu do EU. Pokud Slovensko dostane minimální záruky v této záležitosti, bude moci EU přistoupit k hlasování o novém balíku sankcí, uvedl.

Fiala v dopise uvádí, že při videokonferenci s představiteli západních zemí či mezinárodní konferenci k rekonstrukci Ukrajiny v Římě tento týden bylo zřetelně vidět, že Slovensko se blokováním sankčního balíku dostává do stále větší izolace. Požádal Fica a jeho vládu o odblokování situace.

"Nejen kvůli ukrajinským civilistům, kteří čelí stále silnějšímu bombardování ze strany Ruska. Máme společnou historii a také společnou bolestnou zkušenost s agresivní politikou Moskvy a s okupací nařízenou kremelským režimem. Máme přece společný zájem zajistit bezpečí našich zemí a našich občanů. Spolupráce států v rámci EU a NATO je k tomu základní podmínkou," poznamenal.

Fiala na dotaz ČTK odeslání dopisu potvrdil. "Vzhledem k mimořádně blízkým vztahům mezi našimi zeměmi jsem jej požádal, aby Slovensko přehodnotilo svůj postoj k 18. sankčnímu balíčku a přispělo k zachování jednoty a odhodlání, s nimiž demokratický svět čelí ruské agresi. Věřím, že právě Slovensko jako náš nejbližší partner v regionu zohlední odpovědnost vůči společným evropským hodnotám svobody, bezpečnosti a solidarity," uvedl.

Kvůli postoji Slovenska EU opakovaně hlasování o 18. souboru sankcí odložila. Například německý kancléř Friedrich Merz ve čtvrtek v projevu na konferenci o pomoci Ukrajině v Itálii řekl, že ke schválení nových protiruských sankcí chybí už jen souhlas jediné členské země EU. Současně vyzval Fica, aby nové sankce už neblokoval.