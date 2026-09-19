„Rusko útočí na spojence Ukrajiny už roky.“ Trump reagoval na varování Polska
Rusko podle Donalda Trumpa útočí na spojence Ukrajiny už roky. Americký prezident tak reagoval na varování Polska před dalšími hybridními útoky, které mají podle tajných služeb zasáhnout i země NATO. Německo mezitím kvůli podezřelému incidentu v Lipsku přistoupilo k diplomatickým opatřením proti Moskvě.
Rusko podle amerického prezidenta Donalda Trumpa útočí na spojence Ukrajiny už několik let. Šéf Bílého domu to řekl novinářům v reakci na varování polských představitelů, podle nichž Moskva připravuje další hybridní útoky proti zemím podporujícím Kyjev, včetně členských států NATO.
„Podle mě už na ukrajinské spojence zaútočili. Útočí na ukrajinské spojence zhruba pět let. Souhlasím s tím a myslím, že s tím souhlasí každý,“ prohlásil Trump.
Jeho vyjádření přišlo den poté, co polský premiér Donald Tusk v parlamentu upozornil na informace tajných služeb o možných ruských útocích s využitím dronů a raket. Ruská armáda přitom v posledních dnech podnikla několik útoků v blízkosti polské hranice.
Rusko poprvé pořádá parlamentní volby také na okupovaných územích jihu a východu Ukrajiny. Podle odbornic chce Kreml hlasováním demonstrovat svou svrchovanost, zatímco ukrajinské zdroje upozorňují na nátlak vůči obyvatelům. V minulosti je k volebním urnám vyzývali i členové komisí v doprovodu ozbrojených vojáků.
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Rusko poprvé pořádá parlamentní volby také na okupovaných územích jihu a východu Ukrajiny. Podle odbornic chce Kreml hlasováním demonstrovat svou svrchovanost, zatímco ukrajinské zdroje upozorňují na nátlak vůči obyvatelům. V minulosti je k volebním urnám vyzývali i členové komisí v doprovodu ozbrojených vojáků.
Útoky mají vypadat jako náhoda
Podle Tuska by Moskva mohla hybridní operace na území členských států NATO připravovat tak, aby působily jako náhodné incidenty. Cílem má být oslabit odhodlání spojenců využít alianční pravidla v případě agrese proti některému z členských států.
Podobné obavy už dříve vyjádřilo Německo. Tamní Národní bezpečnostní rada, která sdružuje bezpečnostní ministerstva, armádu a zpravodajské služby, předpokládá, že země je cílem ruských hybridních útoků.
Berlín nedávno obvinil Moskvu z incidentu na letišti Lipsko/Halle. Jeden ze zaměstnanců tam poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil dron s výbušninou, jehož roznětka však nefungovala. Rusko odpovědnost odmítlo.
Donald Trump oznámil dohodu s Dánskem, která má ukončit spor o Grónsko. Spojené státy podle něj získají trvalou kontrolu nad svými bezpečnostními zájmy na ostrově a budou moci zabránit vzniku základen nepřátelských zemí. Kodaň i grónská vláda dohodu vítají.
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Donald Trump oznámil dohodu s Dánskem, která má ukončit spor o Grónsko. Spojené státy podle něj získají trvalou kontrolu nad svými bezpečnostními zájmy na ostrově a budou moci zabránit vzniku základen nepřátelských zemí. Kodaň i grónská vláda dohodu vítají.
Diplomatický spor mezi Berlínem a Moskvou
Německo v reakci na incident rozhodlo o uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu a vypovězení smlouvy kulturnímu institutu Ruský dům v Berlíně. Jeho kritici tvrdí, že instituce už dlouho slouží spíše zpravodajským aktivitám než kultuře.
Moskva následně nařídila uzavření německého generálního konzulátu v Petrohradu a Goetheho institutů v Rusku.
Před rizikem dalšího vyhrocení konfliktu varoval ve čtvrtek také slovenský premiér Robert Fico. Vyjádřil obavy, že by válka na Ukrajině mohla přerůst v celoevropský ozbrojený střet a Slovensko by do něj mohlo být zataženo kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. Ten stanoví, že ozbrojený útok proti jednomu členskému státu NATO je považován za útok proti všem.
Ukrajina se ruské invazi brání od února 2022. Západní země včetně velké části členů NATO jí poskytují vojenskou pomoc.