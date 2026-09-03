Petr Pavel pro CNN: Putin chtěl rozdělit NATO. Dosáhl přesného opaku
Rusku se na Ukrajině nedaří, a tak obrací pozornost proti evropským zemím, které Kyjev podporují. Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro CNN uvedl, že Moskva sahá k sabotážím, dezinformacím a útokům na měkké cíle. Putin podle něj navíc válkou dosáhl přesně opačného výsledku, než zamýšlel: sjednotil NATO a EU.
Severoatlantická aliance a Evropská unie jsou díky ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který rozpoutal válku proti Ukrajině, jednotnější a odhodlanější. Řekl to ve středu český prezident Petr Pavel v rozhovoru s televizí CNN. Rusko podle něj ve své válce není úspěšné, a proto se uchyluje k nepřímým akcím v zemích podporujících Ukrajinu a zaměřuje se na měkké cíle. Ruská válka proti Ukrajině je nyní v patové situaci, domnívá se Pavel.
„Pokud chtěl Putin oslabit jednotu NATO a EU zahájením akce proti Ukrajině, dosáhl pravého opaku. NATO a EU jsou jednotnější, odhodlanější bránit své území, odhodlanější vynakládat více na svou obranu a odstrašit Rusko od otevřené vojenské akce,“ řekl český prezident.
Rusko podle Pavla útočí na Evropu nepřímo
Rusko už pátým rokem vede plnohodnotnou válku proti Ukrajině a zároveň podniká sabotážní akce a hybridní operace na území evropských spojenců napadené země. V úterý Německo obvinilo Moskvu, že stála za srpnovým hybridním útokem na letišti Lipsko/Halle.
Podle Pavla Rusko není ve své agresi proti Ukrajině úspěšné, a proto si hledá vnějšího nepřítele „a na prvním místě se zaměřuje na evropské země podporující Ukrajinu“.
Andrej Babiš označil incidenty v Německu spojované s Ruskem za velmi vážné a slíbil podporu opatřením k posílení společné bezpečnosti. Je to pozoruhodný posun od politika, který ještě nedávno vyzýval Evropu, aby více mluvila o míru a méně o válce. Premiér patrně právě zjistil, že k ukončení konfliktu nestačí, aby si mír přál Andrej Babiš. Musel by ho chtít také Vladimir Putin.
Michal Nosek: Pozdě, ale přece. Babiš v pátém roce války zjistil, že Rusko nechce mír
Názory
Andrej Babiš označil incidenty v Německu spojované s Ruskem za velmi vážné a slíbil podporu opatřením k posílení společné bezpečnosti. Je to pozoruhodný posun od politika, který ještě nedávno vyzýval Evropu, aby více mluvila o míru a méně o válce. Premiér patrně právě zjistil, že k ukončení konfliktu nestačí, aby si mír přál Andrej Babiš. Musel by ho chtít také Vladimir Putin.
Podle Pavla Rusko používá nevojenské prostředky mimo jiné k vytváření nedůvěry vůči institucím, prohlubování nejednoty mezi národy a odrazování od podpory Ukrajiny.
„Rusko si je vědomo, že nemůže zahájit otevřenou vojenskou operaci proti NATO, a využívá veškerý arzenál nepřímých akcí“ od podvratné činnosti přes pronikání do suverénního vzdušného a námořního prostoru až po desinformační kampaně proti různým zemím, zdůraznil Pavel.
Pavel: Situace na bojišti je víceméně patová
Aktuální situaci na ukrajinském bojišti označil český prezident na dotaz moderátorky Christiane Amanpourové za „víceméně patovou situaci“.
„Rusku se nedaří, i když ruská propaganda tvrdí, že válka se vyvíjí dobře. Na každý kilometr čtvereční, který Rusko získá od Ukrajiny, přijde o více než 1000 lidí. Počet obětí je větší než počet rekrutů. Za poslední rok Rusko získalo méně než 0,4 procenta území Ukrajiny. To nelze vykládat jako úspěch. Proto se snaží dělat vše možné, aby ukázali, že mají sílu konflikt vyhrát. Proto se zaměřují na měkké cíle, vyvolávají teror, vyvolávají strach a vytvářejí přesvědčení, že Rusko nelze porazit,“ řekl prezident Pavel.
Vztahy s Ruskem podle Pavla nelze normalizovat
Vyjádřil se také k přizvání Ruska na zasedání ministrů financí skupiny G20 tento týden v USA. Zdůraznil, že v současnosti nelze vztahy s Ruskem normalizovat.
„Upřímně nepovažuji takový krok za správný, protože to vypadá jako snaha normalizovat vztahy s Ruskem. Neměli bychom Rusko zcela izolovat, měli bychom být velmi pevní v našem postoji, že jsme otevřeni jednáním bez předběžných podmínek poté, co Rusko zastaví boje na aktuální kontaktní linii,“ řekl Pavel.
Rusko podle českého prezidenta není v situaci, aby mohlo jednat z pozice síly.
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