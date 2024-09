Česko – země příslibů. Zvlášť mistři jsou ministři

„Zadlužili jsme vás. A zadlužíme vás i v krajích!“, slibuje ODS. Jasně, že to tak nemyslí. To si jen v kampani před krajskými a senátními volbami bere do úst hnutí ANO. Na Facebooku k tomu patří Babiš, na Instagramu Schillerová. Fakticky ani občanští demokraté, natož potom Spolu nic takového slibovat nemusejí. Mají jiné starosti, a když už slibují, tak ve velkém.

Podívejte se třeba na policisty. Chystají se stávkovat a přitom od ministra vnitra Víta Rakušana jejich odbory dostaly příslib záruky růstu platů po další tři roky. Zní to trochu kostrbatě, ale Rakušan slíbil, že s odboráři bude dále hovořit. I když tedy jejich plánovaný protest před Úřadem vlády týden před krajskými a senátními volbami podle něj může vypadat jako vyjádření politického názoru. To, co říká Rakušan, zase může vypadat jako slib, který se nesplní.

Bouří se i města a obce. Jejich Svaz se postavil za ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, který trvá na tom, že na výstavbu nájemního bydlení se musejí najít peníze. (Stanjura v návrhu státního rozpočtu na byty neplánuje nic, Bartoš požaduje sedm miliard). František Lukl, předseda Svazu měst a obcí tvrdí, že podporu nájemního bydlení považují obce a města jednoznačně za prioritní, a vnímal to tak včetně podpory napříč politickým spektrem. Kdoví jak to dopadne. Určitě ale neplatí – kdo šetří, má za tři.

Dosud ministr Jozef Síkela prý bude spíše eurokomisařem pro obchod než pro energetiku. „Rozhodnuto ale není, situace se může ještě změnit“, řekl v ČT ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Jednání Konference předsedů v Evropském parlamentu (EP), kam byla pozvána, aby představila navrhované složení nové Evropské komise, by se šéfka EK Ursula von der Leyenová měla zúčastnit ve středu.

