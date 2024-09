Fiala: Česko získalo silné ekonomické portfolio v Evropské komisi

Česko uspělo v úsilí získat pro Jozefa Síkelu (STAN) silné ekonomické portfolio, uvedl premiér Petr Fiala (ODS) po oznámení, že Síkela má v nové Evropské komisi zastávat pozici eurokomisaře pro mezinárodní partnerství.

Reklama

Portfolio spojuje obchod, rozvojovou politiku, geopolitické vztahy a bezpečnost, Síkela také bude pracovat s největším rozpočtem z dosavadních českých členů Evropské komise, vyzdvihl Fiala na síti X.

Kromě rozpočtu vyzdvihl předseda vlády také fakt, že Síkela bude mít pod sebou jedno z největších generálních ředitelství v celé Evropské komisi. „Jeho portfolio bude i příležitostí pro naše firmy s ohledem na jejich investice ve světě nebo při zajišťovaní dodavatelských řetězců. Chtěli jsme silné ekonomické portfolio, a to jsme i dostali, je to dobrá zpráva pro ČR,“ uvedl Fiala.

Nynější český ministr průmyslu by se měl v nové sestavě šéfky unijní exekutivy Ursuly von der Leyenové starat o dohled nad evropskou mezinárodní spoluprací a rozvojovou politikou, podporu koordinace mezi unií a jejími členskými státy v oblasti rozvojové spolupráce a rovněž spolupráci s partnery při prosazování hodnot EU, včetně demokracie, právního státu a dodržování lidských práv.

Síkela získává portfolio, kterému se dosud věnovala Finka Jutta Urpilainenová. Na starosti bude mít i investiční iniciativu EU Globální brána (Global Gateway), kterou chce unie konkurovat čínskému projektu nové Hedvábné stezky. Iniciativa počítá v příštích letech s investicemi ve výši až 300 miliard eur (7,5 bilionu korun) do infrastruktury v rozvíjejících se zemích, zejména v Africe, Indii, Latinské Americe a Pacifiku.

Reklama

Fiala: Naše vláda modernizuje tuto zemi a posouvá ji mezi ty nejúspěšnější na světě Politika Systém digitalizace stavebního řízení se podle premiéra Petra Fialy (ODS) nezlepšuje tak rychle, jak by si přál. Předseda vlády to uvedl ve Sněmovně v rámci interpelací. Opětovně odmítl výzvy opozice k odvolání vicepremiéra pro digitalizaci Ivan Bartoše (Piráti). Podle ministerského předsedy by to nedostatky a chyby digitalizace nevyřešilo. ČTK Přečíst článek