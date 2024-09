Fiala: Držím vládu, která modernizuje tuto zemi a posouvá ji mezi ty nejúspěšnější na světě

Systém digitalizace stavebního řízení se podle premiéra Petra Fialy (ODS) nezlepšuje tak rychle, jak by si přál. Předseda vlády to uvedl ve Sněmovně v rámci interpelací. Opětovně odmítl výzvy opozice k odvolání vicepremiéra pro digitalizaci Ivan Bartoše (Piráti). Podle ministerského předsedy by to nedostatky a chyby digitalizace nevyřešilo.

„Dělám změny ve vládě jenom tehdy, jestli jsou nutné a povedou ke zlepšení situace,“ uvedl Fiala na dotaz poslance ANO Huberta Langa, zda se pochlapí a odvolá Bartoše, který je zároveň ministrem pro místní rozvoj. Podle premiéra by to nevedlo ke zlepšení stavebního řízení a k odstranění příčin potíží s jeho digitalizací. „Příčiny a problémy nevyřešíme tím, že odvolám pana ministra Bartoše. Toto řešení není,“ uvedl ministerský předseda.

Premiér přiznal, že vůči prováděné digitalizaci stavebního řízení byla vznesená řada oprávněných výtek. „Na odstranění těch chyb a nedostatků se intenzivně pracuje, řada chyb bude odstraněná v nejbližší době,“ slíbil Fiala. Podotkl, že mohl říci, že Bartoš digitalizaci nezvládl, ale zlepšení digitalizace nevyřeší „žádné odvolávání nikoho“.

Fiala zároveň odmítl Langovo tvrzení, že chce vládu v současném složení udržet stůj co stůj. „Nedržím vládu za každou cenu, držím vládu, která modernizuje tuto zemi, která přijala odvážná rozhodnutí, která konečně tuto zemi posouvá mezi nejúspěšnější země na světě,“ prohlásil premiér.

K dotazu další poslankyně ANO Lenky Knechtové na stejné téma Fiala uvedl že stavební řízení po spuštění jeho digitalizace částečně funguje. „Ale s aktuálním stavem nejsem spokojen ani já, ani vláda,“ přiznal. Vrhá to „určitý stín“ na digitalizaci státní správy, která je podle premiéra úspěšná. Odložení digitalizace stavebního řízení, které žádala opozice, nepřicházelo v úvahu kvůli podmínkám evropských fondů a Národního plánu obnovy, dodal premiér. Zda byl systém dobře připraven, to bude podle Fialy předmětem pozdějších šetření.

Dlouhodobé problémy

Bartoš sám počátkem týdne uvedl, že projekt digitalizace stavebního řízení není možné objektivně po dvou měsících provozu hodnotit. Podle něj jsou jeho vady průběžně odstraňovány. Zdůraznil, že problémy stavebního řízení nezačaly s novelou a digitalizací letos v létě, ale byly dlouhodobé, a aktuální změny je naopak mají řešit. K výzvám k odstoupení uvedl, že za svou politickou odpovědnost bere to, že projekt dotáhne do zdárného konce.

Sněmovna v noci na středu odmítla návrhy opozice, aby bylo možné užívat původní funkční systémy stavebního řízení do doby, než se nový systém povede doladit. Koalice podpořila pouze návrh ANO, aby Bartošovo ministerstvo předložilo do konce září sněmovnímu výboru pro veřejnou správu detailní plán nápravy všech nedostatků a ministr jej následně pravidelně každý měsíc informoval o prováděných úpravách.

