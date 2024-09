Síkela už zná svou roli v Evropské komisi

Český ministr průmyslu Jozef Síkela má být v nové Evropské komisi komisařem pro mezinárodní partnerství. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová to oznámila na tiskové konferenci ve Štrasburku.

Reklama

Síkela má mít na starosti dohled nad evropskou mezinárodní spoluprací a rozvojovou politikou, podporu koordinace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy v oblasti rozvojové spolupráce a rovněž spolupráci s partnery při prosazování hodnot EU, včetně demokracie, právního státu a dodržování lidských práv.

Síkela získává portfolio, kterému se dosud věnovala Finka Jutta Urpilainenová. Spadá pod něj vůbec největší generální ředitelství, které zaměstnává 3000 lidí a má k dispozici velké finanční prostředky. Ve vztahu k Evropské komisi odpovídají generální ředitelství zhruba ministerstvům.

Kromě mezinárodní spolupráce má mít Síkela na starosti i investiční iniciativu EU Globální brána (Global Gateway), kterou chce unie konkurovat čínskému projektu nové Hedvábné stezky. Iniciativa počítá v příštích letech s investicemi ve výši až 300 miliard eur (7,5 bilionu korun) do infrastruktury v rozvíjejících se zemích, zejména v Africe, Indii, Latinské Americe a Pacifiku.

Právě tuto iniciativu zmínila von der Leyenová, když Síkelovo portfolio ve Štrasburku představovala. „Povede důležitou práci na našem velkém investičním programu Global Gateway (Globální brána) pro infrastrukturu v zahraničí. Zajistí, že rozvineme oboustranně přínosná partnerství, která mohutně investují do společné budoucnosti,“ uvedla šéfka Evropské komise.

Reklama

Rozdělení portfolií v nové komisi nebylo do poslední chvíle jasné. V souvislosti s českým kandidátem se spekulovalo mimo jiné o energetice, obchodu, dopravě, ale i o vnitřním trhu. Podle zdrojů byla Česku nejprve nabízeny mnohem slabší oblasti a český premiér Petr Fiala následně absolvoval několik vyjednávání s von der Leyenovou. Praha žádala vlivné ekonomické portfolio, které má samostatné generální ředitelství. V první reakci na dnešní oznámení ze Štrasburku ministerský předseda uvedl, že tato snaha byla úspěšná a že Síkelovo portfolio propojuje obchod, rozvojovou politiku, geopolitické vztahy a bezpečnost.

Francouzský eurokomisař Breton rezignoval. Leyenová ho prý odmítla Leaders Francouzský eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton, kterého Paříž opětovně nominovala do funkce, zveřejnil na sociální síti X svůj rezignační dopis. ČTK Přečíst článek