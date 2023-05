Ruská ekonomika pokračuje v poklesu. Kvůli sankcím i menší ochotě Rusů nakupovat

Ruská ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku klesla meziročně o 1,9 procenta. Ve stejném období loni se hrubý domácí produkt zvýšil o tři procenta, v předchozím čtvrtletí se propadl o 2,7 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil ruský statistický úřad Rosstat.

Pokles v prvním čtvrtletí způsobil nižší obrat maloobchodů a velkoobchodů se zbožím. Naopak růst zaznamenaly zpracovatelský průmysl, zemědělství a stavebnictví.

Sankcionované zboží se při cestě do postsovětských republik ztrácí v Rusku Politika Objem obchodů Evropské unie s Kazachstánem, Kyrgyzstánem a Arménií raketově vzrostl po ruské invazi na Ukrajinu. Zdá se ovšem, že jde pouze o způsob, jak do Ruska dostat zboží, na které se vztahují sankce Západu. Zboží mířící do těchto postsovětských republik se totiž cestou přes Rusko záhadně „ztrácí“. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Údaj je o něco příznivější než odhad ruského ministerstva hospodářství z počátku tohoto měsíce. To uvedlo, že HDP se snížil o 2,2 procenta. Centrální banka očekávala pokles o 2,3 procenta.

Důvodem poklesu byly západní sankce

Ruská ekonomika se vzepřela počátečním očekáváním poklesu dvouciferným procentním tempem a za loňský rok se HDP snížil jen o 2,1 procenta. Důvodem poklesu byly sankce západních zemí v reakci na invazi Moskvy na Ukrajinu.

Mezinárodní měnový fond (MMF) patří mezi organizace, které předpovídají ruské ekonomice v letošním roce mírný růst. HDP se má podle nejnovějšího odhadu fondu zvýšit o 0,7 procenta. Globální izolace a nižší příjmy z energií však podle MMF utlumí hospodářský růst Ruska v příštích letech. Ministerstvo hospodářství v polovině dubna odhadlo, že HDP letos stoupne o 1,2 procenta, příští rok má tempo růstu zrychlit na dvě procenta.

Průmyslová výroba v Rusku roste. Hojí se na „hotových kovových výrobcích” Money Průmyslová výroba v Rusku v březnu vykázala první meziroční nárůst za poslední rok. Ruský statistický úřad oznámil, že produkce se zvýšila o 1,2 procenta. Analytici přitom v průzkumu agentury Bloomberg předpovídali, že výroba vykáže pokles o 1,4 procenta. ČTK Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Efekt západních sankcí proti Rusku se dostaví třeba až za pět let Názory Česká ekonomika letos může dopadnout hůř než ta ruská. Ne, nejde o kremelskou propagandu. Je to závěr prognóz západních institucí a bank v čele s Mezinárodním měnovým fondem (MMF), píše ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek