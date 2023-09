Po Číňanech chtějí zaplavit Evropu elektromobily i Vietnamci. Již mají unijní povolení

Nová konkurence pro evropské výrobce elektromobilů přichází z Vietnamu. Tamní výrobce elektromobilů, VinFast, chce ještě letos zahájit dodávky svých vozů do Evropy. Do konce roku na evropský trh dodá tři tisícovky svých vozů VF8.

Automobilka VinFast očekává, že první vozy modelu VF8 dodá francouzským, německým a nizozemským zákazníkům ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. „Firma již obdržela povolení od regulačního úřadu,“ uvedla pro agenturu Reuters ředitelka automobilky Le Thi Thu Thuy a dodala, že další modely - VF6, VF7 a VF9 - budou na evropský trh uvedeny v příštím roce.

Informovaný zdroj agentuře Reuters řekl, že VinFast by ve čtvrtém čtvrtletí chtěl do Francie, Německa a Nizozemska dodat zhruba 3000 svých crossoverů VF8. Auta budou pocházet z továrny na severu Vietnamu. Model VF8 už podle Thyuové schválil evropský regulační orgán jako vyhovující normám EU, takže se může dodávat do všech 27 zemí EU. Automobilka také dokončuje proceduru pro získání dobrovolného hodnocení bezpečnosti Euro NCAP.

Evropa je jedním z největších trhů pro čínské automobilky, které podle údajů konzultační společnosti Inovev dodaly za sedm měsíců letošního roku na evropský trh 70 tisíc elektromobilů. To je téměř trojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Sankční cla pro Čínu?

Unie nedávno oznámila, že zahájila vyšetřování, zda čínské elektromobily nevyužívají nelegální státní výhody. Pokud by dospěla k závěru, že ano, znamenalo by to zavedení sankčních cel na auta vyrobená v Číně, což by mohlo zlepšit cenovou konkurenceschopnost modelů VinFast.

Cena modelu VF8 ve Francii by měla začínat na 1,25 milionu korun. Cena modelu Tesla Y vyrobeného v Číně, na který by se případně také vztahovala cla, ve Francii začíná na částce 1,15 milionu korun.

VinFast je první vietnamskou automobilovou značkou a je součástí konglomerátu Vingroup. Zakladatelem a největším akcionářem je nejbohatší Vietnamec Pham Nhat Vuong. Automobilka byla založena v roce 2017 a výrobu elektromobilů zahájila v roce 2021. Podnik v srpnu vstoupil na burzu v New Yorku a první obchodní den jeho tržní hodnota stoupla na 85 miliard dolarů. Firma tak překonala americké automobilky Ford a General Motors.