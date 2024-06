Čína chce, aby Brusel zrušil chystaná předběžná cla na její elektromobily

Čína chce, aby Evropská unie do 4. července rozhodla o zrušení předběžných cel na čínské elektromobily. Píše o tom čínský státní deník Global Times poté, co se obě země dohodly na nových obchodních jednáních. Předběžná cla EU ve výši až 38,1 procenta na dovážené čínské elektrovozy mají začít platit právě 4. července a navrhla je v polovině června Evropská komise. Mezitím Brusel vyšetřuje to, co podle něj představuje nadměrné a nespravedlivé dotace pro čínské výrobce elektromobilů.

Čína opakovaně vyzvala Evropskou unii ke zrušení cel a vyjádřila ochotu jednat. Peking se nechce zaplést do další celní války, protože ho stále tíží americká cla, která na jeho zboží uvalila administrativa bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tvrdí, že pokud by k celní válce došlo, podnikne všechny kroky na ochranu čínských firem.

Obě strany se dohodly na obnovení jednání o clech po sobotním telefonátu mezi komisařem EU Valdisem Dombrovskisem a čínským ministrem obchodu Wangem Wen-tchaem. Ten se uskutečnil během návštěvy německého ministra hospodářství Roberta Habecka v Číně. Habeck podle agentury Reuters uvedl, že dveře k diskusi jsou "otevřené".

Protiopatření Číny

Nejlepším výsledkem jednání bude, když EU zruší své rozhodnutí o clech před 4. červencem, napsal v neděli pozdě večer Global Times s odvoláním na pozorovatele. Přibývající protekcionistické kroky EU vyvolávají protiopatření ze strany Číny. Eskalace obchodních třenic by vedla pouze ke "ztrátám" pro obě strany, uvedl list.

Předběžná cla mají platit do 2. listopadu, kdy Komise vyšetřování dokončí a učiní konečné rozhodnutí ohledně zavedení dodatečných cel. Ta podle Reuters obvykle platí pět let. EU z Číny loni nakoupila elektromobily za 9,7 miliardy eur, tedy v přepočtu 242 miliard korun.

