Borrell: Ukrajinci musí mít možnost udeřit na místa, odkud je Rusové bombardují

Země EU musí odstranit omezení pro používání zbraní poskytnutých Ukrajině, prohlásil dnes v Bruselu šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Ukrajinci podle něj musí mít možnost mířit na místa, odkud je Rusové bombardují a ostřelují. Borrell s novináři mluvil před začátkem neformálního setkání unijních ministrů zahraničí, jehož hlavním tématem bude právě situace na Ukrajině. Schůzky se účastní i ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Česko zastupuje Jan Lipavský.

„Musíme zrušit omezení týkající se zbraní a umožnit, aby Ukrajinci mohli mířit na cíle, odkud je Rusové bombardují,“ řekl Borrell při společném prohlášení s Kulebou. Jen v pondělí podle něj Rusko vyslalo na ukrajinská města více než 300 raket a dronů. „Je jasné, že chtějí zničit elektrickou infrastrukturu země před nadcházející zimou,“ dodal šéf unijní diplomacie.

Ministři by dnes měli probírat právě další postup sedmadvacítky při podpoře napadené země. Budou debatovat také o ukrajinské pozemní operaci v ruské Kurské oblasti či právě o přípravě Ukrajiny na zimu.

Během pracovního oběda je naplánována diskuse se šéfem turecké diplomacie Hakanem Fidanem. Turecko se takové schůzky neúčastnilo několik let. Ministři s ním mají hovořit o situaci na Blízkém východě.

Mezi dalšími tématy jednání je také situace ve Venezuele po tamních prezidentských volbách, jejichž výsledky Evropská unie neuznala.

