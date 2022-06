OKD bude kvůli Putinovi těžit uhlí minimálně do konce příštího roku. Možná i déle

Vláda se kvůli obavě, že Putin zavře plynové kohouty, snaží pro následující dvě topné sezóny zajistit alespoň dostatek uhlí. Společnost OKD tak prodlouží jeho těžbu uhlí minimálně do konce roku 2023.

Reklama

OKD má dostatek energetického i koksovatelného uhlí. Společnost má nyní uzavřené smlouvy na energetické uhlí s klíčovými zákazníky do 30. června 2023, vedení OKD začne usilovat o získání povolení pro těžbu na další období, což by umožnilo zajistit dodávky uhlí pro klíčové zákazníky až do roku 2025. Uvedl to ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a předseda představenstva OKD Roman Sikora. Vlastníkem firmy je prostřednictvím společnosti Prisko stát.

O rozhodnutí prodloužení těžby do roku 2025 chce OKD podle Sikory rozhodnout nejpozději v první polovině příštího roku. V roce 2023 chce mít OKD deset aktivních porubů, celková produkce by příští rok mohla dosáhnout 1,3 milionu tun černého uhlí, z toho asi 880 tisíc tun bude energetického uhlí. OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Těžbu ale postupně ukončuje, protože se dlouhodobě nevyplácela.

Lubomír Lízal: Chvála uhlí. Emise jdou stranou, hlavní je energetická bezpečnost Názory Gazprom zastavil dodávky plynu do Polska a Bulharska. Zavřený ruský plynový kohoutek v příští zimě je pro nás ten nejhorší scénář. Paradoxně jsme v nedávné době – kvůli klimatické politice – ekonomicky systematicky motivovali městské domácnosti k přechodu na plyn. Tím ovšem nemyslím kotlíkové dotace pro rodinné domy, ale situaci v centrálním zásobování teplem (CZT). Lubomír Lízal Přečíst článek

Rozhodnutí o prodloužení těžby v dole OKD měly předcházet analýzy, vyhodnocení pravděpodobného vývoje ceny uhlí i možných investic, reagoval na oznámení bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Zkritizoval také to, že se od ustavení nové vlády nesešla Uhelná komise, která vznikla za předchozí vlády a má podle Havlíčka analytický tým a odborníky a měla by překládat návrhy toho, jak se v Česku bude nadále těžit hnědé a černé uhlí.

Podle původních plánů měla těžba v OKD skončit letos, v dubnu ale představenstvo OKD schválilo, že dobývání uhlí bude pokračovat do druhého čtvrtletí roku 2023. Vedení OKD zároveň zpracovávalo analýzu dalšího možného prodloužení těžby. Analýza nyní ukázala, že prodloužení těžby je možné, podle Stanjury analýzu ověřily dva oponentní posudky. Podle Sikory jsou nyní na Karvinsku zásoby zhruba 140 milionů tun uhlí.

Reklama

Dalibor Martínek: Jsem snad jediný, koho zajímá, jestli bude v zimě plyn? Názory Dalibor Martínek Přečíst článek

„Rozhodnutí o prodloužení těžby vychází ze tří důležitých skutečností. Zaprvé ze snahy vlády a ministerstva financí zajistit dostatek uhlí minimálně pro dvě následující topné sezony, zadruhé z obrovské poptávky tuzemských zákazníků, kterou vyvolaly výpadky dodávek černého uhlí z východu kvůli ruské agresi na Ukrajině, a zatřetí z dostatečně vysokých cen černého uhlí na světových trzích, které udržují OKD v zisku,” uvedl Stanjura.

Zelené sny střídá uhelná realita. Pálí se víc než před covidem Money Globální kapacita uhelných elektráren se loni zvýšila téměř o jedno procento na 2100 gigawattů (GW). Přispělo k tomu zvýšení poptávky po elektřině po oživení z pandemie nemoci covid-19, vyplývá ze zprávy, kterou zveřejnila americká ekologická skupina Global Energy Monitor (GEM). ČTK Přečíst článek

Případné otevření nových porubů by vyšlo na stovky milionů korun, uvedl Sikora. Nijak to ale podle něj neovlivní hospodaření firmy. Podle jeho informací nepřichází v úvahu obnovení těžby v dolech Darkov a ČSA, OKD tak počítá pouze se zachováním těžby v Dole ČSM.

„Jsme finančně soběstační. Disponibilní prostředky OKD umožňují další přípravy, těžbu i případné útlumové práce z našich vlastních finančních zdrojů. Prodloužení těžby v roce 2023 navíc nevyžaduje žádná zvláštní povolení. O případném pokračování těžby v dole ČSM až do roku 2025 chceme rozhodnout nejpozději v první polovině příštího roku,” uvedl Sikora.

Mezi největší odběratele uhlí z dolů na Karvinsku patří podle Sikory společnost ČEZ, největším odběratelem je Tepelná elektrárna Dětmarovice, která ČEZ patří. Uhlí odebírá také společnost Veolia, Třinecké železárny nebo huť Liberty. V OKD pracuje přibližně 3300 lidí.