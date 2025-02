David Ondráčka: Česká drogová politika je postavená na hlavu

Naše drogová politika je postavená na hlavu. Represe nefunguje, současný prohibiční přístup je nespravedlivý a vede k absurdním výsledkům. Trestáme uživatele za pěstování pár kytek bez další distribuce klidně i osmi roky ve vězení. Chybí rozumný přístup státu i justice, rozlišování typů drog, vyvažování různých rizik, větší podpora prevence, léčby a celého harm reduction přístupu.

Buďme realisté, problém s drogami tady je a bude, spadnout do toho může někdo téměř v každé rodině. Navíc je to dynamický problém, pořád vznikají nové drogy a nové způsoby distribuce. Pojďme ho řešit racionálně, rozumnou státní politikou, rovnováhou mezi prevencí, léčbou a alternativy s menšími riziky, prostě zlatou střední cestou. A opřeme tu politiku o odborníky z praxe a data. Jedny z nejspolehlivějších má k dispozici přímo stát, přes své Národní monitorovací středisko na Úřadu vlády.

Holka z Ostravy, kluk s lysohlávkami

Velké emoce vzbudila před několika měsíci kauza mladé holky z Ostravy, která donesla na pařbu kámošek tablety extáze. Celý večer holky pařily, pily, bary jim nalévaly alkohol všude úplě bez problémů a jedna z těch kámošek ráno po akci bohužel zemřela. Samozřejmě to je obrovská tragédie, neštěstí, zmařený mladý život. Ale hned se rozjela represivní mašina. Ta druhá holka, co tu tabletku přinesla, má nyní zničený život také, byla nyní odsouzena na 6 let. Je to v pořádku, to fakt chceme? Takové absurdní tresty ničí další životy místo řešení problému.

Nebo jiný příběh z minulých týdnů, kdy olomoučtí celníci dramaticky oznámili nález drog. Reálně našli v baťohu jednoho kluka jedoucího vlakem ze Slovenska 300 lysohlávek. Ten kluk je dostal od kamaráda a teď mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. Kde je přiměřenost, jak se tady posuzuje společenská nebezpečnost? Chytáme a trestáme ty pravé? Podobných případů nepřiměřené represe najdeme opravdu hodně, třeba na webu iniciativy Rodiny proti probihici.

Chlast jako národní sport a pýcha

Celý přístup k drogám kontrastuje s tím, jak bereme jednu z drog, alkohol. Chlast je český národní sport, je brán jako součást naší kultury. Je tolerovaný úplně všude. A dokonce je daňově zvýhodňovaný, jako u tichého vína a lidovců. Až 20 procent lidí pije rizikově a nemá to pod kontrolou. Náklady léčby a zdravotních problémů jsou obrovské. Zdravotní pojišťovny uvádí několik miliard ročně. A tady prostě mýty vítězí a máme jiný přístup, než u jiných typů drog. Ale náš přístup je tady výrazně odlišný.

Větší podpora dostupných služeb

Součást přístupu harm reduction je velký důraz na prevenci a léčbu. Jde o rozšíření dostupnosti určitých služeb, adiktologickych, léčebných i poradenských. Prostě mít dostatečně širokou síť ambulancí, center, terapeutů a lékařů, za kterými mohou jít tito lidé i jejich rodiny, na které to také tvrdě dopadá. A tyto služby a terénní programy nakonec pomohou veřejnému pořádku ve městech, kde nebude tolik závislých sedět na lavičkách někde u nádraží.

Máme tady dost takových organizací, ale všechny jedou finančně na hraně a mnohdy musí omezovat kapacity kvůli nedostatku peněz. Vyřešit dlouhodobé financování těchto sociálních služeb je důležitější krok, než politická exhibice nad jednotlivými typy drog a jejich nebezpečností. Prostě méně moralizování, více peněz na prevenci.

Nese to sebou i nutnost destigmatizace klientů a vysvětlování. Třeba organizace Podané ruce, zřídila v Brně mobilní aplikační místnost, což je de facto taková sanitka, kde je to pro závislé bezpečné a s hygienou.

Umění, dokumenty, osvěta

Pro změnu pochopení veřejnosti je samozřejmě nutná permanentní osvěta, hlavně u dětí a mládeže. Nikdy to nekončí a asi to ani nikdy nestačí. Musí to k nim mluvit jejich dnešní jazykem a formou, kterou sledují a má šanci je zaujmout. V tomto směru se mi líbil seriál Adicts nebo povedená dokumentární série ČT Česko na drogách.

