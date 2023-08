Dostavba pražského okruhu i vysokorychlostní tratě. Vláda projedná PPP projekty, uvedl ministr Kupka

Vláda bude v létě jednat o takzvaných PPP projektech na výstavbu dopravní infrastruktury. Po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Hradě to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Jde o spolupráci soukromého a veřejného sektoru. S Pavlem hovořil právě o investicích do dopravní infrastruktury a o výstavbě vysokorychlostních železničních tratí.

Kupka nedávno novinářům řekl, že stát bude na investice do rozvoje dopravní infrastruktury, na opravy a údržbu potřebovat v letech 2024 až 2050 celkem 5,1 bilionu korun. Z toho v příštích deseti letech půjde o 2,8 bilionu v cenách roku 2022. V průměru bude potřeba zajistit pro rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury 182 miliard korun ročně.

„Česká republika musí i v tomto složitém čase zajistit investice. Pokud by to neudělala, tak bychom v budoucnu nedokázali konkurovat sousedním státům. Znamenalo by to, že by nás nejen objížděla doprava, ale vyhýbaly by se nám investice, vyhýbal by se nám další klíčový rozvoj," řekl Kupka.

S Pavlem řešili klíčové priority resortu, například dostavbu Pražského okruhu či dokončení dálnice D35. Vysokorychlostní tratě pak podle ministra povedou k rozvoji ekologické dopravy a uvolnění kapacity stávajících železničních koridorů. „Bez vybudování železnice v nové stopě nebude možné přesouvat víc nákladu na železnici, protože současné koridory víc prostoru nemají," uvedl Kupka.

Kupka řekl, že dělají vše pro to, aby byla česká dálniční síť dokončena do deseti let. Podle něho s prezidentem mluvili mimo jiné o dálnici D52, která by měla zlepšit spojení Brna s Vídní. „V letošním roce bychom chtěli začít stavět příhraniční úsek dálnice D11," dodal. Po dokončení se podle něho zlepší spojení Čechů s mořem, protože dálnice naváže na polskou rychlostní silnici S3 vedoucí k Baltskému moři.

Podle ministra bude nutné zajistit větší vějíř finančních nástrojů. Letos stát využívá úvěr od Evropské investiční banky, připravují se další PPP projekty. „Pokud začneme s přípravou PPP projektů, samotné stavby začnou v příštím, nebo dokonce přespříštím vládním období," uvedl dále Kupka. Na stole podle něj jsou klíčové stavební projekty a ČR musí řešit, jak je financovat. Kupka zmínil, že nyní připravují PPP projekt posledního úseku D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí.

Soukromý a veřejný sektor by podle Kupky mohl spolupracovat také na železničním úseku mezi Nemanicemi a Ševětínem či na vysokorychlostních tratích na Moravě. „Tady vycházíme z toho, s čím mají zkušenost na západ od nás, kdy je vhodnější zapojit do PPP projektu delší úsek stavby," dodal.

Ministerstvo financí podle Kupky nadále kontroluje výše marží u čerpacích stanic. V posledních dnech vzrostly ceny nafty až o dvě koruny, ceny benzinu pak o více než korunu. „Podle mě skokové zdražení benzinu opodstatnění nemá, ale bude důležité sledovat ceny v okolních státech, jak budou reagovat na zvyšující se cenu ropy," uvedl.