Daňoví experti: Dorovnávací daň přinese velkým firmám administrativu, státu jednoty miliard navíc

Návrh zákona o dorovnávací dani, který ve středu schválila vláda, přinese náročnou administrativu velkým firmám, které tuto daň budou platit. Shodují se na tom daňoví experti. Zároveň upozorňují, že zákon pomůže omezit daňovou soutěž zemí o to, ve které budou velké firmy sídlit, a přinese dodatečné peníze do veřejných rozpočtů. Návrh zákona převádí do českého práva evropskou směrnici a vychází z dohody zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Dorovnávací daň se bude týkat velkých nadnárodních skupin, které celkově dosáhnou nejméně ve dvou z posledních čtyř let zisku 750 milionů eur (18 miliard korun) a více, a zároveň firmy, které jsou jejich součástí a působí v Česku.

Návrh vychází z evropské směrnice, kterou se členské státy zavázaly aplikovat od počátku roku 2024 a která nastavuje podmínky pro zdanění velkých firem. Směrnice zvýší daňovou sazbu v Evropské unii jako celku a přivede příjmy do veřejných rozpočtů. Pro Česko půjde dle odhadu ministerstva financí o částku 4 až 6 miliard korun ročně a bude se týkat až 3 tisíců společností, z toho 150 až 350 firem bude dorovnávací daň hradit, odhaduje daňová poradkyně ze společnosti BDO Hana Veselá.

„Pokud česká společnost bude patřit do velké nadnárodní či národní skupiny, bude v dalším kroku nutné zjistit, jakou efektivní daňovou sazbu dosáhla celá skupina v České republice,“ uvedla Veselá. Upozornila, že výpočet bude velmi komplexní, protože bude nutné zohledňovat konsolidované účetní výkazy celé nadnárodní skupiny a zároveň účetní pravidla platná v Česku.

Také daňový poradce Milan Mareš z kanceláře Rödl & Partner upozorňuje na problémy, se kterými se budou firmy potýkat. Podle něj není pravidlem, že ve velké nadnárodní skupině mají všechny firmy stejné informační systémy. „S tím souvisí i zavedení jednotného skupinového účtového rozvrhu, standardizace účetních metod, například doba odpisování. Dalším velkým tématem je zohlednění daňové podpory investic a výzkumu a vývoje,“ uvedl.

Daň se dotkne Googlu či Applu

Pokud bude efektivní daňová sazba celé skupiny v Česku nižší než 15 procent, bude se testovat efektivní sazba jednotlivých českých společností, které jsou součástí skupiny. „Tuzemská dorovnávací daň se nejprve propočte za celou skupinu v České republice, a následně se rozdělí mezi ty české společnosti, jejichž efektivní daňová sazba nedosahuje minimální výše 15 procent, a to na základě poměru jejich zisků,“ uvedla Veselá. Upozornila, že dorovnávací daň by mohla za určitých podmínek vyrušit daňovou úsporu udělenou na základě investičních podmínek.

Mareš i přes velkou administrativní zátěž pro velké firmy přijetí zákona vítá. „Přijetí této nové právní úpravy vnímám jako nutné a teprve praxe ukáže, jak přispěje k ukončení 'soutěže' mezi jednotlivými jurisdikcemi o poplatníky,“ uvedl.

Veselá upozornila, že dorovnávací daň se bude uplatňovat v mezinárodním měřítku bez ohledu na to, zda Česko příslušný zákon přijme. Díky zákonu má Česko šanci získat výnos z této daně. „Pokud si některá země tuto lokální dorovnávací daň nezavede, odvede minimální daň její mateřská společnost ve své jurisdikci, případně se o ni podělí ostatní společnosti ve skupině,“ uvedla.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) jsou evropská směrnice i český zákon výsledkem dlouhodobé snahy EU o to, aby velké firmy platily daně i v místech, kde zisk vytvářejí, nejen ve svých sídlech. Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) uvedl, že daň se bude týkat například technologických společností, jako jsou Google, Apple nebo Meta.

Vláda navrhuje projednat zákon ve Sněmovně ve zrychleném režimu. Účinnosti by měl nabýt na konci roku.