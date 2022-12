Trump nepřiznal půjčku ve výši 20 milionů dolarů

Bývalý americký prezident Donald Trump veřejně nepřiznal půjčku ve výši 19,8 milionu dolarů (462 milionů korun) od společnosti s historickými vazbami na Severní Koreu v době, kdy byl v Bílém domě. Podle časopisu Forbes to vyplývá z dokumentů, které získala newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová. Půjčka od firmy Daewoo měla být uvedena v Trumpových veřejných finančních zprávách.

Daewoo byla jediná jihokorejská společnost, která měla v polovině 90. let povoleno podnikat v Severní Koreji. Forbes odhalil, že Trumpův vztah s firmou je starý nejméně 25 let. V jednu chvíli Daewoo spolupracovalo s Trumpem na developerském projektu newyorského mrakodrapu Trump World Tower.

Trump a společnost Daewoo podle časopisu pokračovali ve společném podnikání, včetně použití Trumpova jména na šesti nemovitostech v Jižní Koreji v letech 1999 až 2007. List uvádí, že dluh ve výši téměř 20 miliard dolarů „vyplývá z dohody, kterou Trump uzavřel, aby se s Daewoo podělil o část svých licenčních poplatků”.

Podle dokumentů, které Forbes prověřil, dluh 19,8 milionu dolarů zůstal v letech 2011 až 2016 stejný. Po pěti měsících Trumpova prezidentství zůstatek klesl na 4,3 milionu dolarů, jak vyplývá z dokumentů, které ukazují Trumpovy finance k 30. červnu 2017.

Brzy poté „byla společnost Daewoo 5. července 2017 vykoupena ze své pozice”, uvádí se v dokumentech, aniž by bylo zveřejněno, kdo dluh uhradil.

Forbes uvádí, že ačkoli byla půjčka uvedena v interních dokumentech Trump Organization, nebyla zveřejněna ve veřejných finančních zprávách bývalého prezidenta. Podle zákonů o zveřejňování informací byl Trump povinen předložit tyto dokumenty federálním úředníkům při své prezidentské kampani a poté, co se stal prezidentem.

V roce 2016 Trumpův finanční ředitel Allen Weisselberg uvedl, že Trump zveřejnil všechny dluhy týkající se společností, v nichž měl 100procentní podíl.

Navzdory zjevné mezeře ve zveřejňování informací Trump možná neporušil žádné zákony, ačkoli existence dluhu stále mohla představovat střet zájmů, uvedl list The Guardian.

V době, kdy byl Trump prezidentem, chlubil se svými vztahy se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. V roce 2018 prohlásil, že se do sebe s Kimem „zamilovali” poté, co si vyměnili dopisy. Oba vůdci se osobně setkali, ale vzájemná jednání nakonec skončila fiaskem.

V New Yorku se nyní soud zabývá případem podezření z finančního podvodu firmy The Trump Organization. Weisselberg v srpnu řekl, že v daňovém přiznání zatajil dva miliony dolarů (47,5 milionu korun), které obdržel na firemních benefitech. Weisselberg byl společně s firmou The Trump Organization obviněn z mnohaletého podvodu, který spočíval ve vyplácení extravagantních odměn mimo účetní knihy.