Trump si vyslechne obžalobu, ale kamery historický okamžik nezaznamenají

Historický okamžik, kdy bývalý americký prezident Donald Trump předstoupí před soud v New Yorku a prohlásí, jestli se cítí vinen, nebo nevinen v případu platby za mlčenlivost pornoherečky Stormy Daniels nezachytí kamery médií. Rozhodl o tom soudce Juan Merchan, který má případ na starosti.

Reklama

Soudce v místnosti, kde se očekávaná událost uskuteční, povolil přítomnost pouze pěti fotografům, a to jen na několik minut předtím, než bude před soud předveden Trump. Poté už novináři nebudou mít možnost zde používat žádná elektronická zařízení.

Donald Trump čelí obvinění z trestného činu. Jako první americký prezident v historii Politika Velká porota newyorského soudu hlasovala pro obvinění amerického exprezidenta Donalda Trumpa v souvislosti s penězi pro pornoherečku Stormy Daniels. Informovaly o tom světové agentury, podle nichž se tak Trump stal prvním bývalým prezidentem Spojených států, který čelí obvinění z trestného činu. Trump tvrdí, že je nevinen. ČTK Přečíst článek

O to, aby v soudní síni nebylo možné pořizovat video, audio ani fotit požádali Trumpovi právníci, média se domáhala opaku.

Merchan konstatoval, že při svém rozhodování musel vyvažovat různé zájmy. „Nemůže být sporu o tom, že se tato obžaloba týká záležitosti monumentálního významu. Ještě nikdy v historii Spojených států nebyl obžalován z trestného činu úřadující nebo bývalý prezident,” poznamenal.

Bývalý americký prezident Trump na své sociální síti uvedl, že by mohl být zatčen Leaders Bývalý americký prezident Donald Trump přišel s tvrzením, že v úterý by mohl být zatčen. Nasvědčují tomu podle něj informace unikající z prokuratury na Manhattanu, která exprezidenta vyšetřuje pro podezření z finanční trestné činnosti. Trump ve vyjádření na své sociální síti Truth Social vyzval své stoupence, aby vyšli do ulic. Státní zastupitelství se k věci odmítlo vyjádřit, napsala agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Reklama

Z čeho přesně bude Trump obžalován, není téměř do poslední chvíle jasné. Všeobecně se ale počítá s tím, že se obžaloba bude týkat platby 130 tisíc dolarů (2,9 milionu korun) Stormy Daniels v posledních dnech prezidentské kampaně v roce 2016. Trump platbu přiznal, ale tvrdí, že s pornoherečkou neměl poměr. Platbu však nevykázal, jak měl, čímž mohl porušit pravidla financování volebních kampaní.

Zpravodajský server ABC News očekává obžalobu ze zhruba 25 trestných činů souvisejících s tímto případem a případně také platbou jedné další ženě za mlčenlivost, server NBC News píše o zhruba 30 bodech obžaloby a web Yahoo News dokonce o 34.