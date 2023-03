Trumpovi hrozí obžaloba za uplácení pornoherečky

Bývalý americký prezident Donald Trump by podle listu The New York Times (NYT) mohl brzy čelit obžalobě v souvislosti s platbou za mlčenlivost pornohvězdy Stormy Daniels. Pokud by se tak skutečně stalo, šlo by o první obžalobu některého z amerických exprezidentů. Podle NYT by mohla výrazně ovlivnit prezidentskou kampaň před volbami v roce 2024, v nichž se chce Trump, který jakoukoliv vinu popírá, vrátit do Bílého domu.

Na blížící se obžalobu NYT, který svou zprávu opírá o čtyři nejmenované zdroje, usuzuje z toho, že vyšetřovatelé dali Trumpovi možnost, aby v příštím týdnu vypovídal před velkou porotou, která se případu věnuje. Taková nabídka přitom podle listu téměř vždy předchází obžalobě.

V New Yorku mají lidé, kterým hrozí obžaloba, možnost vystoupit před velkou porotou. Většinou jí však nevyužijí a neočekává se ani, že by tak učinil Trump.

Peníze za mlčení

V případu jde o platbu 130 tisíc dolarů (2,9 milionu korun) Stormy Daniels v posledních dnech prezidentské kampaně v roce 2016. Pornoherečka peníze dostala od někdejšího Trumpova osobního právníka Michaela Cohena. Tvrdí, že šlo o úplatek za mlčenlivost o jejím románku s Trumpem.

Republikánský exprezident odmítá, že by s ní měl milostný poměr a hovoří o honu na čarodějnice. Státního zástupce Alvina Bragga, který je demokrat a černoch, označil za politicky motivovaného rasistu.

