Boj s dezinformacemi je nedostatečný, míní většina Čechů. Zcela nekriticky je přejímá asi šest procent veřejnosti

Vláda nedostatečně bojuje proti konspiracím a dezinformacím, domnívá se 63 procent Čechů. Naopak 18 procent veřejnosti považuje boj s dezinformacemi za dostatečný. Zbývajících 19 procent dotázaných to podle svých slov nedokáže posoudit. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas (ČRo). Konal se na konci června a zúčastnilo se ho tisíc lidí starších 18 let.

Reklama

Za nedostatečný považují boj kabinetu s dezinformacemi především mladí lidé. "Ve vyšší míře tento prostor zaujímají lidé ve věku do 29 let - v 75 procentech případů. Lidé se středoškolským vzděláním s maturitou v 70 procentech případů," řekl ČRo ředitel Medianu Přemysl Čech. Opačný názor zastávají častěji lidé se základním vzděláním nebo voliči opozičního hnutí SPD.

Podle rozhlasu dezinformacím a konspiračním teoriím snadněji podléhají lidé, kteří přestanou věřit institucím, úřadům, státu nebo obecně systému, Příčinou bývá i nedostatečná mediální gramotnost. Zcela nekriticky dezinformace přejímá asi šest procent veřejnosti. Český rozhlas provozuje projekt Ověřovna, který dezinformace ve veřejném prostoru vyvrací.

Díky za pomoc, Češi, prohlásil Zelenskyj v Praze. Snad se sejdeme v NATO, dodal Politika Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval v Praze za českou pomoc své zemi, která je podle něj znát. Do Česka dorazil poprvé od začátku loňské ruské vojenské invaze na Ukrajinu. Po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě označil za ideální to, aby Ukrajina dostala pozvánku do NATO. Podle Pavla by měla vyjednávání o vstupu začít hned po konci konfliktu. Ukrajinský prezident se také již setkal s českým premiérem Petrem Fialou (ODS), setkal se se zástupci Senátu v čele s jeho předsedou Milošem Vystrčilem (ODS) a zamířil i do sněmovny, kde jej přivítala předsedkyně dolní parlamentní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Zhruba po 16 hodinách v Česku odletěl z pražského Letiště Václava Havla na návštěvu Slovenska. ČTK, nst Přečíst článek

Konspirační weby by podle nové metodiky ministerstva pro místní rozvoj neměly dosáhnout na veřejné peníze. Metodika pro zadávání on-line reklamy má pomoct k tomu, aby se reklamy veřejných institucí nezobrazovaly na dezinformačních a konspiračních webech.

V roce 2022 podle Bezpečnostního centra Evropské hodnoty čítala česká dezinformační scéna 39 aktivních a relevantních dezinformačních webů, tedy o sedm méně než v roce 2021. Sledované weby dohromady vydaly za rok 126 826 článků, oproti roku 2021 je to pokles o zhruba 70 tisíc. Pokles podle autorů způsobil ústup koronavirové pandemie a dočasná blokace dezinformačních webů po začátku invaze Ruska na Ukrajinu.